W ostatnim czasie PKP Intercity chętnie chwali się kolejnymi rekordami ilości podróżnych (prawdopodobnie tuż po Wszystkich Świętych dowiemy się, ile osób wybrało kolej, aby odwiedzić groby bliskich) i mocno inwestuje w nowy tabor, który pomieści dużą liczbę pasażerów, a jednocześnie będzie efektywny ekonomicznie.

W ramach ogłoszonego postępowania przewoźnik planuje kupić 42 piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne wraz z 30-letnim okresem utrzymania. To zamówienie podstawowe, którego wartość opiewa na kwotę 10 mld zł brutto, z czego 55% to kwota przeznaczona na zakup taboru. Przewidziano także możliwość domówienia dodatkowych 30 pojazdów, co zwiększa wartość zamówienia do 17 mld zł brutto. Zgodnie z kryteriami przetargu, zamówione pociągi mają trafić najpóźniej 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Reklama