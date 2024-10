PKP Intercity zdecydowało się na wprowadzenie w życie nowego regulaminu, który obejmuje pociągi kategorii EIP. Dla podróżujących składami Pendolino wprowadzono pewne istotne zmiany, z którymi warto się zapoznać. Dotyczą one biletów, które to w końcu będzie można nabyć w trakcie podróży lub tuż przed nią i bez ponoszenia dużych wydatków.

Bilet na Pendolino kupisz w pociągu bez dużych opłat

W trakcie podróżowania pociągami Pendolino należało zakupić bilet wcześniej. W przeciwnym wypadku trzeba było liczyć się z bardzo kosztownymi konsekwencjami. Do tej pory zakup dokumentu upoważniającego do przejazdu wiązał się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 130 złotych (w trakcie zapłacenia w pociągu) lub znacznie wyższej (przy wyborze opłaty za jakiś czas) sięgającej nawet 750 złotych!

Reklama

Na szczęście to ulega zmianie. Nowy regulamin zakłada, że pasażer bez ważnego dokumentu na przejazd powinien udać się do konduktora. Ten następnie sprawdzi miejsca i jeśli będą one dostępne, to zostanie sprzedany bilet na normalnych zasadach, gdzie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości zaledwie 20 złotych. Dotyczy to zarówno zakupu w trakcie jazdy, jak i jeszcze przed opuszczeniem danej stacji kolejowej.

Jest to zmiana, która z pewnością cieszy. W praktyce oznacza to możliwość zakupu biletu na przejazd Pendolino w pociągu na zasadach, które obejmują także inne pociągi. Wobec tych klasy EIP było to możliwe dotychczas dla składów odjeżdżających okresowo z Warszawy Głównej, co spowodowane było remontem Warszawy Zachodniej i brakiem kas biletowych.

PKP Intercity idzie w tym roku po rekord

PKP Intercity ma za sobą bardzo udane miesiące. Przewoźnik ustanowił nowe rekordy (zarówno w skali dni, jak i dłuższych okresów) i ten rok powinien zamknąć ze świetnym wynikiem.

Do niedawna PKP Intercity zakładało, że do końca 2024 r. zbliży się do granicy 75 mln przewiezionych pasażerów. Niedawno prognoza uległa zawyżeniu. Firma wierzy, że z jej pociągów w tym roku skorzysta około 80 mln podróżnych. W skali całego roku będzie to historyczny rekord spółki.