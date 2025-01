Kolej Dużych Prędkości. Kiedy pociągi w Polsce pojadą ponad 250 km/h?

Dariusz Klimczak w trakcie rozmowy na antenie TVP Info ujawnił, że rząd dokłada starań, aby pociągi w Polsce rzeczywiście mogły w ciągu kilku najbliższych lat jeździć z prędkością ponad 250 km/h . To oznacza jednak ogromne inwestycje, z których część znajduje się już na etapie realizacji.

Gdzie i kiedy pociągi w Polsce będą jeździły tak szybko? Dariusz Klimczak skwitował to następującymi słowami:

Minister infrastruktury zabrał również głos w sprawie rzekomego okrojenia projektu CPK . Stwierdził, że to nieprawda i warto porozmawiać z inżynierami. Ci uważają, że prospekty stworzone przez poprzedników (rząd PiS-u) były po prostu nierealne.

Będzie maksymalny ruch cargo, tak samo jak maksymalny ruch pasażerski – nikt nie zamierza ograniczać tego projektu. Decyzja lokalizacyjna miała zostać podjęta dwa lata temu, a my z wielkim trudem uzyskaliśmy ją na początku stycznia. To najbardziej skomplikowany i kosztowny projekt w najnowszej historii Polski, wymagający rozmów na poważnym poziomie – z tymi, którzy pracują na budowie, z inżynierami, a nie z osobami, które jedynie snują opowieści, jak moi poprzednicy

Minister infrastruktury zwrócił również uwagę na to, że w Polsce obecnie realizowane są różne inwestycje związane koleją. Wśród nich jest linia Podłoże – Piekiełko, gdzie m.in. drążony jest blisko 4-kilometrowy tunel dla pociągów. Trasa pozwoli na skrócenie czasu podróży z Krakowa do Nowego Sącza z 3 godzin do 1 godziny.