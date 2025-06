CPK kupi superszybkie pociągi. Pojadą nawet 300 km/h

CPK to nie tylko wielki port lotniczy. Spółka ma odpowiadać także za realizację projektu Kolei Dużych Prędkości, który ma umożliwić pociągom w Polsce jazdę z prędkością 300 km/h. Centralny Port Komunikacyjny zdecydował o planach zakupowych związanych z taborem kolejowym. Ten jest bardzo ambitny.

CPK chce kupić 40 pociągów na 300 km/h

Centralny Port Komunikacyjny zdecydował o kupnie pociągów, które są częścią ogromnej inwestycji w naszym kraju. Tak zwany pool taborowy zakłada zakup co najmniej kilkudziesięciu składów z podziałem na trzy różne przeznaczenia.

Pierwszym są pociągi Kolei Dużych Prędkości. To właśnie te składy mają jeździć z prędkością 300 km/h. Początkowo na linii Y, która połączy 4 z 5 największych miast w Polsce i będzie budowana etapami. CPK planuje zakupić co najmniej 40 takich pojazdów. Co jednak ważne, nie będzie przewoźnikiem i ma je wynajmować innym operatorom.

W przypadku pozostałych dwóch typów połączeń planowany jest również zakup 40 składów. Będą to pociągi Aero Express umożliwiające jazdę z prędkością do 200 km/h i obsługujące kursy lotniskowe. Ostatnimi są InterRegio, które będą wykorzystywane do połączeń regionalnych oraz międzyregionalnych. Częściowo mają jeździć po "Y". W tym przypadku składy również pojadą z prędkością do 200 km/h.

Dokumenty są przygotowywane w kilku scenariuszach. Bazując na aktualnych założeniach HRJ, w scenariuszu bazowym dla spółki taborowej CPK, przyjęto następującą liczbę taboru: InterCity KDP 40 sztuk, Aero Express 16 sztuk, RegioExpress/InterRegio 24 sztuki. Wskazana liczba taboru nie zawiera części opcjonalnej i może zostać o nią rozszerzona

Nowe pociągi CPK to ogromne wydatki

Plan poolu taborowego CPK jest bardzo kosztowny. Jak nietrudno się domyślić, zakup kilkudziesięciu pociągów osiągających duże prędkości będzie kosztował krocie. Zakłada się, że na ten cel zostanie przeznaczone 10 mld złotych.

Tak szybkie pociągi pojadą na nowej linii kolejowej z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Jej całkowite oddanie do użytku planowane jest przez CPK na 2035 r. Nieco szybciej (do końca 2032 r.) ma być gotowy odcinek do Łodzi.

