Pociąg z Polski na południe Europy. Tym razem do Włoch.

Pociągi z Polski zaczynają jeździć do kolejnych państw w Europie. Niedawno zapowiedziano uruchomienie bezpośredniego połączenia do Chorwacji , co spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Teraz dowiadujemy się, że trwają prace nad stworzeniem trasy do kolejnego państwa na południu Europy .

Już dzisiaj myślimy o zimie, o wyjazdach na narty. Moim celem jest stworzenie pociągu do Włoch, do Austrii, ale wiem, że to jest bardzo trudne, ale ministrowie są od spraw trudnych. Będę próbował utworzyć tego typu połączenie, bo wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie

Kiedy pojedziemy pociągiem z Polski do Włoch? Konkretnego terminu nie ma, ale Dariusz Klimczak wierzy, że stanie się to możliwe już w trakcie najbliższego sezonu narciarskiego. Choć ponownie dodał, że jest to trudne do zrealizowania zadanie. Obecnie podróż koleją z naszego kraju do wspomnianego państwa na południu Europy wiąże się z przesiadkami.