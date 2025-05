Jest taka cisza, że chyba każdy usłyszy tę dobrą nowinę: mamy wreszcie BEZPOŚREDNIE połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji! Ruszamy od czerwca, cztery dni w tygodniu. Szczegóły we wtorek

To oznacza, że pociąg pokonywałby całą trasę w niespełna 19 godzin. Biorąc pod uwagę fakt, że będzie to połączenie nocne, to zapewne w składzie znajdą się wagony sypialniane. W przypadku trasy powrotnej odjazd planowany jest na godzinę 19:00. Do Warszawy pociąg miałby dojeżdżać przed 14:00.