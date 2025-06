PKP Intercity ustanowiło nowy rekord. Tylu pasażerów nie było nigdy.

PKP Intercity notuje coraz lepsze wyniki. Rodzimy przewoźnik ustanowił kolejny rekord w ujęciu dobowym i dotyczy on liczby przewiezionych pasażerów w ciągu jednego dnia. Poprzedni pochodził z 4 maja , czyli ostatniego dnia długiego weekendu majowego. W ostatnią niedzielę został pobity.

Poprzedni rekord z 4 maja zamknął się z wynikiem 317,3 tys. pasażerów. Ten z 1 czerwca jest więc o kilkanaście tysięcy podróżnych lepszy. Co sprawiło, że tego dnia tak wiele osób zdecydowało się na podróż pociągami PKP Intercity?

Na tak dobry wynik z pewnością wpływ miała promocja z okazji Dnia Dziecka , którą zorganizowało PKP Intercity . W połączeniu z dniem weekendowym, gdzie młodsi pasażerowie mogli podróżować za przysłowiową złotówkę, przełożyło się to na nowy rekord.

Firma liczy na dalsze wzrosty i zakłada, że do 2030 r. w skali roku będzie przewoziła nawet 110 mln pasażerów. Rosną też zyski PKP Intercity, co jest m.in. efektem coraz lepszego wykorzystania dostępnego taboru. Dochód za 2023 r. wyniósł 90 mln złotych, ale już rok temu była to kwota 250 mln złotych. Natomiast prognozy na 2025 r. zakładają zysk netto w okolicy aż 500 mln złotych.