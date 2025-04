Bilety na pociągi nie należą do najtańszych, ale już wkrótce tego typu środkiem transportu będzie można odbyć podróż za przysłowiową złotówkę . PKP Intercity planuje wrócić z lubianą promocją. Kiedy i kto będzie mógł z niej skorzystać?

Bilet za złotówkę będzie można zakupić na przejazd drugą klasą. W trakcie kontroli trzeba będzie okazać dokument potwierdzający wiek dziecka. Może to być legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, ale też akt urodzenia lub książeczka zdrowia.

PKP Intercity planuje uruchomić sprzedaż biletów promocyjnych już 2 maja , czyli w najbliższy piątek. Będą one sprzedawane drogą elektroniczną oraz w kasach biletowych. Nie zabraknie też możliwości zakupu u konduktora. Oczywiście dzieci w wieku do lat 4 podróżują pociągami przewoźnika ze 100 proc. zniżką.

Promocja na bilety obejmuje dzieci, ale PKP Intercity przypomina także o innych zniżkach, z których warto skorzystać. W ramach oferty Taniej z Bliskim i można liczyć na 30 proc. mniejszą cenę i dotyczy to przejazdów w grupach składających się z 2-6 osób. Ta opcja jest dostępna dla pociągów klasy TLK lub IC. Natomiast Bilet Rodzinny obejmuje składy kategorii EIC i EIP. W jego ramach można skorzystać ze zniżki (również 30 proc.) przy przejeździe z dzieckiem poniżej 16. roku życia.

Przedstawiciele spółki tłumaczą to koniecznością dostosowania cen do obecnie panujących realiów, co wiąże się z wyższymi kosztami działalności. Na pocieszenie jest fakt, że planowane podwyżki mają być niewielkie. Konkretnych kwot na razie nie ujawniono.