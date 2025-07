Odkryj na urlopie zamki i pałace Dolnego Śląska. Perły architektury

Zamek Książ: to trzeci co do wielkości zamek w Polsce po Malborku (18 ha) i Wawelu, który zajmuje powierzchnię około 11 000 m². Został zbudowany w Wałbrzychu pod koniec XIII wieku przez księcia Bolka I, i stanowił strategiczny "klucz do Śląska", kontrolującym szlaki handlowe i militarne. Jego bajkowa sylwetka, ze strzelistymi wieżami i rozległymi ogrodami, kontrastuje z mroczną historią. W czasie II wojny światowej naziści drążyli pod zamkiem tunele w ramach tajemniczego projektu "Riese", którego cel pozostaje niejasny. Niektóre teorie sugerują, że miały one służyć jako bunkry lub składy broni. Dziś Zamek Książ to jeden z najpopularniejszych celów turystycznych na Dolnym Śląsku. Zwiedzający mogą podziwiać barokową Salę Maksymiliana, oraz spacerować po tarasach z widokiem na Wałbrzych i Góry Sowie. Podziemna trasa turystyczna, obejmuje także tunele "Riese".