Nie wszystkie lotniska mają skaner CT, by znieść dotychczasowy limit płynów w pojemnikach do 100 ml, trzeba sprawdzać wytyczne portów.

Nowe przepisy dotyczące limitu płynów w bagażu podręcznym na lotniskach w Unii Europejskiej - nawet do 2 l.

Limit płynów w bagażu podręcznym do zmiany. Jest potwierdzenie

Rewolucyjna zmiana w ograniczeniach dotyczących płynów w bagażu podręcznym na lotniskach w Unii Europejskiej . Przyjęte zostały nowe regulacje, dzięki którym pasażerowie będą mogli zabierać do samolotu w bagażu podręcznym płyny, żele i aerozole w pojemnikach większych niż standardowe 100 ml. Pasażerowie nie będą nawet musieli wyjmować ich z bagażu.

Komisja Europejska potwierdziła, że nowe zasady mają zacząć obowiązywać w ciągu kilku najbliższych dni. Decyzja ta umożliwia bezpieczny przewóz płynów o pojemności do 2 litrów. W najlepszym scenariuszu zmiana ta oznacza kres jednej z najbardziej dokuczliwych reguł dla pasażerów. Początkowo zmiany nie będą jednak dotyczyć wszystkich lotnisk - dlaczego? Jest tu pewien haczyk - konieczność instalacji skanerów CT.

Zniesienie obecnych ograniczeń będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu na dane lotnisko nowoczesnych skanerów do kontroli bagażu podręcznego. Dopiero po ich zainstalowaniu pasażerowie zyskają możliwość przewożenia nawet do dwóch litrów płynów. Skanery znane jako EDSCB lub C3 wykorzystują CT - działają jak tomograf dla bagażu, generując trójwymiarowy obraz jego zawartości, co umożliwia sprawniejsze i bardziej precyzyjne sprawdzanie zawartości bagażu bez standardowego wyjmowania płynów czy elektroniki.