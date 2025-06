Przewożenie leków samolotem jest dozwolone , jednak należy się do tego przygotować. Linie lotnicze stosują konkretne procedury dotyczące przewozu medykamentów, a ich nieznajomość może prowadzić do różnych nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego też zalecamy wcześniejsze rozeznanie się, aby nie musieć się stresować na lotnisku.

Podróżując do innych krajów, szczególnie w Afryce i Azji, należy jeszcze przed podróżą upewnić się, czy dany lek jest tam dostępny do użytkowania, ponieważ nawet jeśli bez problemu przejdziemy przez odprawę w Polsce, nie gwarantuje to legalności wwiezienia go do innego kraju, co może skutkować karą grzywny, więzienia lub nawet śmierci.