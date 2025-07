Samolot rządowy "Roman Dmowski" już czeka na polskiego astronautę

Polski samolot rządowy już czeka na Uznańskiego na płycie lotniska w Houston. Polski astronauta ma pojawić się tam ok. godziny 19:45. Bezpośrednio z USA ma polecieć do niemieckiej Kolonii, gdzie znajduje się placówka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tam przejdzie dodatkowe badania medyczne i spotka się z przedstawicielami ESA. Następnie tym samym samolotem ma wrócić do Polski.

Polski astronauta wróci do Polski naszym rządowym samolotem Boeing 737-800 BBJ2 o nazwie "Roman Dmowski" (numer boczny 0111). Pierwszy raz ta maszyna wylądowała na lotnisku Chopina w Warszawie 7 października 2021 roku, dołączając do floty 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. Samolot, dostarczony w ramach umowy z 31 marca 2017 roku z The Boeing Company, jest przeznaczony do transportu najważniejszych osób w państwie (VIP). Wyposażono go w luksusową kabinę z salonem HEAD dla 4 pasażerów, strefą VIP dla 2 osób, 12 miejscami w klasie biznes oraz 48 w klasie ekonomicznej.