Armia Kremla kilka dni temu rozpoczęła wielką ofensywę w obwodzie donieckim i zaporoskim. Okupanci chcą zająć strategiczne miasto Pokrowsk, organizują duże szturmy na pozycje ukraińskich wojsk. W sieci pojawił się bardzo interesujący materiał filmowy, na którym możemy zobaczyć, jak dwa czołgi Leopard 1A5, służące w 5. Ciężkiej Brygadzie Zmechanizowanej, ostrzeliwują domy, w których stacjonuje rosyjska piechota. Nagranie powstało we wsi Poddubne, w obwódzie donieckim.

Rosjanie jakiś czas temu ogłosili, że zniszczyli niemal wszystkie czołgi dostarczone Ukrainie z krajów NATO. Okazuje się, że jak zwykle kłamali, czego najlepszym przykładem jest powyższy film. Ukraina otrzymała od państw zachodnich różne wersje czołgów Leopard, zarówno Leopard 2, jak i Leopard 1. W przypadku Leopardów 2, do połowy 2024 roku przekazano Ukrainie około 60 sztuk tych czołgów, głównie w wersjach Leopard 2A4 oraz Leopard 2A6.

Leopardy 2A4 trafiły do Ukrainy przede wszystkim z Polski, Kanady, Hiszpanii i Norwegii, natomiast Leopardy 2A6 zostały przekazane głównie przez Niemcy i Portugalię. Wersja Leopard 2A5 nie została oficjalnie przekazana Ukrainie. Jeśli chodzi o starsze Leopardy 1, państwa takie jak Niemcy, Dania i Holandia zadeklarowały przekazanie Ukrainie ponad 100 czołgów Leopard 1A5.

Do połowy 2024 roku dostarczono jednak około 30-50 sztuk tej wersji, a kolejne są w trakcie przygotowań lub transportu. Leopardy 1A5 są mniej nowoczesne niż Leopardy 2, ale nadal stanowią cenne wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych. Zatem Ukraina otrzymała dotychczas ok. 60 czołgów Leopard 2 różnych wersji oraz ok. 30-50 Leopardów 1A5, z planowanych ponad 100.