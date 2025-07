Dlaczego pocisk Ch-101 (AS-23 Kodiak) jest tak groźny? Ponieważ to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, zaprojektowany do precyzyjnych uderzeń na cele strategiczne. Może być odpalany z bombowców Tu-95MS i Tu-160, a jego zasięg przekracza 2500 km. Pocisk ten jest trudny do wykrycia dzięki technologii stealth i niskiej trajektorii lotu.

To właśnie tej broni, Rosjanie od początku wojny używają do atakowania ukraińskich miast. Dotychczas Ch-101 był uzbrojony w klasyczną głowicę odłamkowo-burzącą lub termobaryczną. Już ona doprowadzała do ogromnych strat. Nowa wersja jest jeszcze bardziej przerażająca, ponieważ pocisk został wyposażony w głowicę kasetową. Stanowi to poważne zagrożenie nie tylko dla infrastruktury wojskowej, ale także dla ludności cywilnej.