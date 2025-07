Działo elektromagnetyczne, znane szerzej jako railgun, to broń, która zamiast tradycyjnego prochu wykorzystuje potężne impulsy elektromagnetyczne do wystrzeliwania pocisków z ogromną prędkością. Technologia ta pozwala na osiąganie prędkości wylotowych rzędu 2-3 km/s, co przekłada się na znacznie większy zasięg i siłę rażenia niż w przypadku klasycznej artylerii. Pociski wystrzeliwane z railguna nie muszą zawierać materiałów wybuchowych - ich energia kinetyczna wystarcza do zniszczenia celu. To sprawia, że broń ta jest nie tylko skuteczna, ale i bezpieczniejsza w magazynowaniu oraz transporcie.