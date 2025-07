W poprzednich testach projekt działa szynowego ATLA miał wykazać zdolność do wystrzeliwania pocisków o masie 320 gramów z prędkością około 8 tys. km\h tj. równowartość 6,5 Ma, wykorzystując do pięć megadżuli 5 energii ładunku .

Broń typu railgun to rodzaj artylerii kinetycznej, która do wystrzelenia pocisku wykorzystuje elektromagnesy zamiast chemicznych materiałów pędnych. Działo składa się z dwóch równoległych metalowych szyn, które na jednym końcu są podłączone do źródła zasilania elektrycznego. Pocisk do takiego działa wykonany lub pokryty jest dobrze przewodzącym materiałem, który po włożeniu tworzy obwód zamknięty.