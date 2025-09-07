Nowe badanie wykazało, że pola magnetyczne, które uformowały się na bardzo wczesnych etapach istnienia wszechświata, mogły być miliardy razy słabsze niż magnes na lodówkę. Ich siła porównywalna była z aktywnością magnetyczną w ludzkim mózgu.

Wykorzystano około ćwierć miliona symulacji komputerowych, aby zbadać pozostałości tych pól magnetycznych, które miliardy lat później nadal istnieją w kosmicznej sieci, czyli widocznych strukturach kosmicznych połączonych w całym wszechświecie.

Czym jest magnetyczna sieć kosmiczna?

- Kosmiczna sieć, pozostawiająca wiele do odkrycia, to włóknista struktura łącząca wszystkie galaktyki, która przenika wszechświat. Jedną z jej wielu nierozwiązanych tajemnic jest to, dlaczego jest namagnesowana, nie tylko w pobliżu galaktyk, gdzie można by się tego spodziewać, ale także w odległych, słabo zaludnionych regionach, które stanowią trzon kosmicznej sieci. To trudniej wyjaśnić - mówią Mak Pavičević, główny autor badania oraz Matteo Viela, jego opiekun naukowy. Wciąż nie wiemy wiele o kosmicznej sieci, m.in. z czego jest zbudowana, jednak naukowcy w ostatnich latach zaczęli ją obrazować i szczegółowo mapować.

Eksperci od dawna podejrzewali, że pierwotne pola magnetyczne utworzone przez cząstki naładowane elektrycznie po Wielkim Wybuchu, były znacznie słabsze, niż te utworzone przez złożone obiekty kosmiczne, które istnieją obecnie - gwiazdy, czarne dziury czy planety.

Okazuje się jednak, że te pola magnetyczne były jeszcze słabsze, niż przypuszczano. Stwierdzono, że górna granica siły magnetycznej ich pól osiągała maksymalnie 0,00000000002 gausa, czyli miliardy razy mniej niż standardowy magnes na lodówkę (około 100 gausów). Można porównać je z magnetyzmem generowanym przez aktywność elektryczną neuronów w mózgu człowieka.

Konieczne dalsze badania

Odkrycia te mają wciąż charakter teoretyczny, ponieważ obecnie nie ma możliwości bezpośredniej obserwacji pierwotnych pól magnetycznych. Naukowcy twierdzą jednak, że wyniki te są zgodne z najnowszymi odkryciami dotyczącymi mikrofalowego promieniowania tła (CMB), czyli promieniowania pozostałego po Wielkim Wybuchu.

Zespół badawczy zauważył również, że dalsze obserwacje sieci kosmicznej za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) mogą pozwolić na stworzenie dokładniejszych symulacji, które pozwolą na dokładniejsze przetestowanie hipotezy w przyszłości.

