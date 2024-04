Ochrona Ziemi wzrosła, a życie wyszło na ląd

Badania sugerują, że choć wydawać by się mogło, że natężenie pola magnetycznego pozostaje względnie stałe, i tylko czasem dochodzi do jego niewielkiego słabnięcia albo wzmocnienia, to jednak wiadomo, że wiatr słoneczny był znacznie silniejszy w przeszłości. Sugeruje to, że ochrona powierzchni Ziemi przed wiatrem słonecznym z czasem wzrosła na tyle, że mogło to pozwolić życiu przenieść się na ląd i opuścić "bezpieczną przystań" w postaci oceanów.

Naukowcy zaznaczają też, że zrozumienie, w jaki sposób siła ziemskiego pola magnetycznego zmieniała się w czasie, jest kluczem do określenia, kiedy zaczęło się formować wewnętrzne, stałe jądro Ziemi. To możez z kolei okazać się kluczowe dla wyjaśnienia procesów takich jak tektonika płyt. W dodatku wyniki analiz starożytnych skał mogą dostarczyć nowych informacji na temat roli naszego pola magnetycznego w kształtowaniu się i rozwoju atmosfery ziemskiej, jaką znamy, szczególnie w odniesieniu do ucieczki gazów atmosferycznych.

W przyszłości naukowcy chcą poszerzyć swoje badania w tym temacie, badając starożytne sekwencje skał w Australii, Kanadzie i Republice Południowej Afryki.

Źródła: doi.org/10.1029/2023JB027706, phys.org, pgi.gov.pl