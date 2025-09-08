Największa drewniana konstrukcja świata. Co stanie się z "Pierścieniem" z Osaki?

Największa drewniana konstrukcja świata zniknie po Expo w Osace
Największa drewniana konstrukcja świata zniknie po Expo w Osaceibamoto takehiko/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)Wikimedia Commons

Expo 2025 w Osace otworzyło swoje bramy w kwietniu i od razu zwróciło uwagę na centralną budowlę całej wystawy. "Grand Ring" autorstwa Sou Fujimoto to kolosalna, drewniana konstrukcja o średnicy ponad 670 metrów, największy obiekt drewniany na świecie potwierdzony rekordem Guinnessa. Powstała w 70 procent japońskiego cedru i cyprysu oraz 30 procent importowanej sosny, a jej budowa pochłonęła prawie 1 procent całych zasobów drewna w Japonii. Choć widok był imponujący (tarasy spacerowe, roślinność, chłód podcieni, a przede wszystkim widok na Seto Inland Sea i lotnisko Kansai) od początku wiadomo było, że ta konstrukcja, jak inne tworzone na Expo, jest tymczasowa.

Widok na nowoczesny teren wystawowy z licznymi pawilonami i zabudowaniami, otoczony zielonymi trawnikami i alejkami spacerowymi, w tle panorama miasta oraz góry pod niebem z niewielką liczbą chmur.
Ścieżka spacerowa na Grand RingAbasaa/domena publicznaWikimedia Commons
Duże skupisko ludzi poruszających się po terenach miejskich, otoczone nowoczesnymi budynkami i halami, dobrze oświetlona przestrzeń z różnorodną architekturą oraz dominantą w postaci długiego budynku z licznymi światłami.
Grand Ring w Osace. Największa drewniana konstrukcja świataibamoto takehiko/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)Wikimedia Commons

Co dalej z Pierścieniem?

Problem z obiektami Expo jest zawsze ten sam: co zrobić po zakończeniu imprezy? W Montrealu udało się zamienić pawilony w park i muzeum, w Nowym Jorku pozostały raczej... zapomniane ruiny. Osaka stoi dziś przed tym samym dylematem. Biuro prasowe Expo poinformowało, że dwie sekcje (około 200 lub 350 metrów) "są rozważane do stałej instalacji. Pozostała część ma zostać starannie rozebrana i użyta w innych budynkach lub projektach, a materiały, których nie da się ponownie wykorzystać, zostaną przerobione na zrębki drzewne do paliwa lub innych zrównoważonych zastosowań".

Brzmi to optymistycznie, ale według dziennika NHK Shinchi tylko 8 procent konstrukcji faktycznie zostanie ponownie użyte. Aż 80 procent trafi do przerobu na pulpę drzewną. Powód jest czysto techniczny i prozaiczny... Drewno w Pierścieniu ma formę klejoną z cienkich desek i nie nadaje się do długotrwałego wykorzystania.

Wnętrze przestronnego budynku wykonanego z jasnego drewna z geometrycznymi filarami i belkami, pośród których poruszają się ludzie, a kolorowe oznaczenia na słupach wskazują kierunki.
Wnętrze Pierścienia robi wrażenieibamoto takehiko/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)Wikimedia Commons
Drewniana konstrukcja z licznymi belkami tworzącymi regularną kratownicę, oznaczenia w języku japońskim informujące o kierunkach i bramach, w tle jasne światło przeświecające przez szczeliny drewna.
Przyznacie, że konstrukcja robi wrażenieAporon999/domena publicznaWikimedia Commons

Mnóstwo pieniędzy, materiałów, wysiłku i świadomość, że to tylko... tymczasowe

Tu dochodzimy do idei, którą architekci i krytycy nazywają "kryształem czasu". To symboliczne ujęcie konstrukcji Expo. Piękne, monumentalne, lecz od początku nietrwałe. Kryształ, bo błyszczy, zachwyca i wydaje się solidny. Czasu - bo w rzeczywistości istnieje tylko przez chwilę, niczym piasek w klepsydrze. Los Pierścienia Fujimoto doskonale wpisuje się w tę metaforę.

Na miejscu Expo w Yumeshimie już planuje się zupełnie inne inwestycje. Chodzi o 55-piętrowy wieżowiec, centrum kongresowe i kasyno. Trudno wyobrazić sobie większy kontrast - od przestrzeni spacerowych i publicznych ogrodów do świata hazardu i biznesowych konferencji.

No cóż, architekci doskonale wiedzą, że projekty Expo są z natury tymczasowe. Ale świadomość ta nie osłabia poczucia straty, gdy znika tak śmiały obiekt jak Pierścień Sou Fujimoto. Nawet jeśli jego fragmenty przetrwają, a reszta stanie się paliwem, pozostaje pytanie: czy warto inwestować ogromne ilości energii i materiałów w coś, co od początku skazane jest na rozbiórkę?

