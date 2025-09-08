Naukowcy z Southwest University w Chinach, kierowani przez dr. Qizonga Yue, przeprowadzili eksperyment z udziałem 40 uczestników w specjalnie skalibrowanym symulatorze jazdy, który wywoływał objawy choroby lokomocyjnej. Następnie uczestnicy słuchali różnych rodzajów muzyki, aby sprawdzić, która najlepiej pomaga w odzyskaniu komfortu.

Muzyka leczy chorobę lokomocyjną?

Czterdzieści osób przeszło wstępne testy, a 30 z nich, zgłaszających umiarkowane objawy choroby lokomocyjnej, zostało wybranych do głównej części eksperymentu. Uczestnicy mieli na głowie czapki EEG, dzięki którym monitorowano aktywność mózgu i reakcje na chorobę.

Badani zostali podzieleni na sześć grup: cztery słuchały muzyki, jedna nie otrzymała żadnego wsparcia muzycznego, a szósta grupa kontrolna miała zatrzymywany symulator, gdy tylko poczuli dyskomfort. Okazało się, że radosna muzyka zmniejszała objawy choroby lokomocyjnej aż o 57,3 proc., z kolei łagodne nuty obniżały dolegliwości o 56,7 proc.

Nieco gorsze rezultaty uzyskiwano w przypadku muzyki "pełnej pasji", która redukowała dolegliwości o 48,3 proc. Smutna muzyka była najmniej skuteczna, bo skutkowała zaledwie 40 proc. spadkiem objawów choroby, czyli mniejszym niż wyłączeniem muzyki w grupie kontrolnej (43,3 proc.). Warto dodać, że EEG wykazało, że aktywność w płacie potylicznym, odpowiedzialnym za widzenie, wracała do normy, gdy uczestnicy zgłaszali poprawę samopoczucia.

Dlaczego muzyka działa?

Naukowcy wyjaśniają, że łagodna muzyka może relaksować i zmniejszać napięcie, które nasila chorobę lokomocyjną. Muzyka radosna dodatkowo aktywuje systemy nagrody w mózgu, odciągając uwagę od dyskomfortu. Natomiast muzyka smutna może pogłębiać negatywne emocje, zwiększając poczucie nieprzyjemnych objawów.

Dr Yue podkreśla, że wyniki te mogą odnosić się nie tylko do jazdy samochodem, ale także do lotów samolotem czy podróży morskich. Ale choć badania dają obiecujące wyniki, naukowcy zaznaczają, że potrzebne są dalsze eksperymenty na większej liczbie uczestników, aby potwierdzić skuteczność muzyki jako naturalnej metody łagodzenia choroby lokomocyjnej.

Osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną podczas podróży mogą spróbować słuchać radosnej lub łagodnej muzyki, aby złagodzić objawy

