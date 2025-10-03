3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna, która dosłownie wpadła do naszego systemu. Obiekt odkryto latem 2025 r. i szybko ustalono, że jest trzecim w historii spoza Układu Słonecznego, które udało się namierzyć. Dwa poprzednie to Oumuamua z 2017 r. i kometa 2I/Borisov z 2019 r.

Kometa 3I/ATLAS zbliżyła się do Marsa i będą ją badały orbitery

Obiekt międzygwiezdny niedługo (pod koniec października) osiągnie peryhelium, a więc będzie najbliżej Słońca. Teraz leci przez Układ Słoneczny z niesamowitą prędkością ponad 200 tys. km/h i jego obecnym "przystankiem" jest orbita Marsa. Aktualne położenie komety utrudnia badania z wykorzystaniem obserwatoriów na Ziemi i dlatego zdecydowano, że obserwacje będą prowadzone z wykorzystaniem sond kosmicznych znajdujących się na orbicie Czerwonej Planety.

Między 1 a 7 października nasze orbitery marsjańskie Mars Express i ExoMars Trace Gas Orbiter będą obserwować kometę podczas jej bliskiego przelotu w pobliżu Marsa. Najmniejsza odległość między sondą a kometą wyniesie 30 milionów kilometrów w dniu 3 października

W badania zdecydowano się także zaangażować sondę Psyche należącą do NASA, której głównym celem jest asteroida znajdująca się w pasie planetoid Układu Słonecznego między Marsem a Jowiszem.

Natomiast między 2 a 25 listopada obserwacje będą prowadzone z użyciem sondy JUICE należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która za kilka lat ma zbadać wybrane księżyce Jowisza.

JUICE będzie w najlepszej pozycji w kluczowym okresie wokół peryhelium 3I/ATLAS, kiedy obserwacje z Ziemi będą najtrudniejsze

Kometa międzygwiezdna odsłoni swoje tajemnice

Naukowcy wierzą, że statki kosmiczne wystrzelone w ramach misji badawczych pozwolą na lepsze poznanie składu 3I/ATLAS. Kluczową rolę ma tutaj odegrać właśnie sonda JUICE agencji ESA. Będzie to świetny moment na badania, gdyż kometa międzygwiezdna będzie w szczycie aktywności i to powinno umożliwić poznanie jej dokładnego składu.

Wynika to z faktu, że kometa 3I/ATLAS znajdzie się na tyle blisko Słońca, aby promieniowanie słoneczne podgrzało lód w jądrze, który odparowałby, a potem dojdzie do erupcji z powierzchni obiektu.

Padł również pomysł, aby w przyszłym roku, kiedy to kometa ma znaleźć się dosyć blisko Jowisza, skierować na nią sondę kosmiczną Juno. Statek należący do agencji NASA bada gazowego olbrzyma Układu Słonecznego i jego księżyce od lat. Jego instrumenty również mogą dostarczyć cenne dane z 3I/ATLAS.

