Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS. NASA może ją zbadać sondą Juno.

Po raz pierwszy obiekt międzygwiezdny w Układzie Słonecznym został odkryty w 2017 r. Mowa o Oumuamua. Drugim obiektem ISO była kometa 2I/Borisov. Obecnie nasz system przymierza kolejny przybysz z innego systemu. Jest nim kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS odkryta na początku lipca br.

NASA mogłaby zbadać kometę 3I/ATLAS sondą Juno znajdującą się obok Jowisza

Obiekty międzygwiezdne w Układzie Słonecznym są rzadkością i dlatego naukowcy szukają sposobu na zbadanie 3I/ATLAS, gdyż jest to niepowtarzalna okazja. Padła propozycja, aby w tym celu wykorzystać sondę kosmiczną Juno. To statek należący do agencji NASA, który od lat bada Jowisza.

Propozycję zgłosił prof. Abraham Loeb z Uniwersytetu Harvarda. W udostępnionym artykule bierze pod uwagę wykorzystanie sondy Juno do bliższego przyjrzenia się komecie 3I/ATLAS. Miałoby to stać się 16 marca 2026 r., kiedy to obiekt znajdzie się najbliżej Jowisza.

Pomysł podchwycili Adam Hibberd i Adam Crowl, wybitni naukowcy z Initiative for Interstellar Studies. Razem zaproponowali dosyć szczegółowy opis misji, który pozwoliłby na spojrzenie na międzygwiezdną kometę z wykorzystaniem Juno. Trzeba jednak działać, bo czasu jest niewiele.

Pomysł zakłada, że sonda Juno musiałaby wykonać pierwszy manewr już w przyszłym miesiącu. To pozwoliłoby na przygotowanie statku do przecięcia z trajektorią 3I/ATLAS w połowie marca przyszłego roku, kiedy to kometa znajdzie się w odległości około 53,6 mln km od Jowisza.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS odkryta kilka tygodni temu

3I/ATLAS to świeże odkrycie. Kometa międzygwiezdna została zidentyfikowana 1 lipca 2025 r. z użyciem Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) w Rio Hurtad. Niedawno na obiekt skierowano Kosmiczny Teleskop Hubble'a, który zdoła uchwycić go na zdjęciu.

Wiemy, że obiekt znajdzie się najbliżej Słońca pod koniec października 2025 r. Wtedy powinien znajdować się około 210 mln km (1,4 AU) od gwiazdy Układu Słonecznego. Natomiast do najbliższego spotkania z Ziemią dojdzie w odległości około 1,8 AU, czyli około 270 mln km.

