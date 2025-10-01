Brytyjskie studio Foster + Partners, znane z projektów architektonicznych i miejskich, pokazała swój najnowszy koncepcyjny jacht: Outlier I. To jednostka o długości 88 metrów, zaprojektowana we współpracy z Lateral Engineering, która łączy architekturę z technologią morską.

Bryła Outlier I to prawdziwa gra na proporcjach i strukturze. Potężne, poziome pasy przeszkleń przecinają ciemny kadłub, a ukośne tarasy tworzą geometryczne warstwy, które przyciągają wzrok wzdłuż całej długości jachtu. Nietypowym zabiegiem jest przesunięcie maszynowni do przodu, bliżej dziobu (decyzja nietypowa przy tej skali) która uwalnia przestrzeń w środkowej i tylnej części, dając możliwość tworzenia przestrzeni mieszkalnych niemal bez ograniczeń.

Eleganckie wnętrza i niesamowity krajobraz za oknem

Wnętrza Outlier I kuszą wręcz monumentalnym rozmachem. Podwójne wysokości i atria łączące poziomy zapewniają przestrzeń rzadko spotykaną w jachtach tej wielkości. Światło wpada przez przeszklenia od podłogi do sufitu, zapewniając niesamowite widoki na mijaną linię brzegu i otwarte morze. We wnętrzu architekci postawili na jasne drewno, miękkie tkaniny i wypolerowany kamień, które dodają elegancji, ale też są dość proste w formie. Spiralne schody otoczone szkłem i szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiają płynne przechodzenie między salonami, tarasami, jadalniami. Bariera wizualna właściwie nie istnieje, bo każdy fragment wnętrza zdaje się być specjalnie ukierunkowany na horyzont.

Tarasy także są większe niż zwykle. Jacht oferuje około czterdzieści procent więcej powierzchni pokładów niż typowe jednostki o podobnej długości. Tylne pokłady rozciągają się w kierunku wody, znajduje się tam basen i lądowisko dla helikoptera. Przestrzenie do wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zacienione strefy jadalne pozwalają na bezpośredni kontakt z morzem i krajobrazem.

Mimo że jacht ma "tylko" 88 metrów długości, zachowuje ładowność 2 tys. GT, co znowu oznacza, że mamy do czynienia z liczbami typowymi dla jednostek dużo większych, przy jednoczesnym ułatwieniu manewrowania i cumowania. Projekt zakłada możliwość adaptacji wnętrz - od prywatnych apartamentów po strefy rozrywkowe, w zależności od potrzeb potencjalnego właściciela. Systemy jednostki są tak skonfigurowane, by obsługiwać rejsy przybrzeżne, ale też długie przeloty.

Od Varso Tower do jachtu marzeń

Warto przypomnieć, że firma projektowa, która stoi za Outlier I, jest też autorem warszawskiego wieżowca Varso Tower. To 310-metrowa wieża i najwyższy budynek Unii Europejskiej, ukończony w 2022 roku, z 53 piętrami.

Zaprojektowana przez Foster + Partners część kompleksu Varso Place oferuje około 70 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej oraz przestrzenie publiczne, w tym tarasy widokowe dostępne do zwiedzania.

