Na dawnych terenach targowych Fiera Milano powstaje nowa biznesowa dzielnica, która już teraz przyciąga największe nazwiska światowej architektury. Obok projektów Zahy Hadid, Daniela Libeskinda i Araty Isozakiego swoje miejsce znajdzie także CityWave autorstwa Bjarke Ingels Group i Atelier Verticale. To realizacja, która miała być dwiema wieżami, a ostatecznie stała się okazałą bramą do dzielnicy CityLife i jednocześnie... największym dachem solarnym w Europie.

Dwie wieże połączone baldachimem

Początkowo konkurs zakładał wzniesienie dwóch odrębnych wieżowców. BIG niespodziewanie zaproponowało jednak inny scenariusz: dwa biurowce o wysokości 105 metrów i 53 metry połączone imponującym zadaszeniem o długości 140 metrów. W ten sposób powstała przestrzeń przypominająca włoskie portyki, z placem dla pieszych pośrodku. - Naszym celem było powstrzymanie się od pokusy dodania kolejnej wieży do już majestatycznego zespołu miejskiego CityLife i zamiast tego stworzenie naprawdę przyjaznej przestrzeni miejskiej - bramy do tej nowej dzielnicy - tłumaczył Bjarke Ingels, wskazując jako inspirację mediolańską Galerię Wiktora Emanuela II.

Rozpięte na stalowych linach drewniane zadaszenie przypomina baldachim, który stapia się z elewacjami budynków. - Historia Mediolanu jest kształtowana przez bliźniacze budynki i wielkie bramy - architektoniczne znaki definiujące tkankę miasta. Zamiast proponować dwie wieże, wyobraziliśmy sobie dwa budynki z dziedzińcami, definiowane nie przez wysokość, lecz przez połączenie - podkreśla Lorenzo Boddi, partner w BIG.

Ikona zrównoważonej architektury

CityWave zaoferuje ponad 4,5 tys. mkw. otwartej przestrzeni, w tym dziedzińce, loggie tarasowe, bar na dachu i panoramiczny taras na 20. piętrze. Inwestycja, która podczas tegorocznego Milan Design Week osiągnęła docelową wysokość, zostanie ukończona w 2026 roku. To pierwszy budynek we Włoszech z trzema prestiżowymi certyfikatami: WiredScore Platinum, Well Platinum i LEED Platinum. Najbardziej spektakularnym elementem będzie jednak dach solarny, przekształcający baldachim w miejską farmę energii.

- Dach solarny drewnianego zadaszenia łączącego oba budynki zapewnia cień i schronienie mieszkańcom miasta, stanowiąc jednocześnie miejski gest w zakresie ochrony środowiska i działań społecznych - podkreśla Ingels. Dzięki zastosowaniu pasywnych strategii projekt umożliwi redukcję zapotrzebowania na energię o 30-40 proc. w porównaniu z podobnymi realizacjami.

Źródło: propertydesign.pl

