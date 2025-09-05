Wybudowany w Warszawie Varso Tower jest najwyższym budynkiem nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej. Teraz wzbogaci się o nową atrakcję. Na 49. i 53. piętrze otwarte zostaną tarasy widokowe.

Zaprojektowany przez znane brytyjskie biuro architektoniczne Foster + Partners Varso Tower wznosi się na wysokość 310 metrów nad poziom gruntu. HB Reavis, właściciel budynku podpisał umowę na 20 lat z firmą Magnicity, która będzie obsługiwała trzy ostatnie piętra. Przestrzeń Magnicity w Varso Tower będzie obejmowała przestrzeń na 49. piętrze, a także dach znajdujący się na szczycie wieżowca (piętro 53.).

Najwyżej położony taras w Unii Europejskiej

Na odkrytym punkcie na 49. piętrze (na wysokości 205 metrów nad poziomem gruntu) będzie znajdował się najwyżej położony w Unii, obsadzony drzewami taras z ogrodem i bar. Na 53. piętrze (230 metrów nad poziomem gruntu) będzie znajdował się z kolei całowicie zabudowany taras z widokiem 360 stopni na stolicę.

Oprócz zapierających dech w piersi widoków, atrakcją może być nawet sam wjazd windą, która będzie rozpędzała się do 8 metrów na sekundę. Proste obliczenie daje nam wynik - niespełna pół minuty. Tyle zajmie dojechanie na górny taras.

- Od początku prac projektowych nad Varso Tower chcieliśmy dzielić się niepowtarzalnymi widokami Warszawy nie tylko z pracownikami tutejszych biur, ale także jak najszerszym gronem gości budynku. (...) Podobnie jak mieszkańcy stolicy i turyści, my również nie możemy się doczekać chwili, gdy tarasy na dachu wieżowca zostaną otwarte dla każdego - mówił na początki 2024 roku Cezary Błaszczyk, członek zarządu HB Reavis Investments w Polsce.

Jak daleko będzie można sięgnąć wzrokiem? Tatr nie zobaczymy, ale skoro udało się uchwycić Varso Tower z Gór Świętokrzyskich, to może przy sprzyjających warunkach uda się sfotografować je ze stolicy.

Kiedy otwacie i jakie ceny biletów?

W marcu 2024 roku informowaliśmy, że otwarcie tarasów widokowych na Varso Tower planowane jest na lato 2025 roku. I choć nie udało się tego dokonać w okresie wakacyjnym, kiedy z pewnością byłoby więcej chętnych to, jakby nie patrzeć... udało im się wyrobić. No, przynajmniej w okresie kalendarzowego lata, ponieważ otwarcie tarasów będzie już po weekendzie - we wtorek 9 września.

Znane są także ceny biletów. Na stronie Highline Warsaw czytamy, że online dostępne są od 45 zł, zaś na miejscu od 70 zł. No właśnie, kluczowe jest tu słowo "od", sugerujące, że może być drożej.

W systemie rezerwacyjnym widać, że droższe bilety online - 60 zł - będą w dniu otwarcia 9 września, oraz w sobotę 13 września. Zgaduję, że zapewne w te dni spodziewają się większego ruchu. W pozostałe dni września, łącznie w kolejnymi weekendami, bilety będą po 45 zł. Spodziewam się również, że wyższe ceny będą w okresie letnim, choć tego jeszcze nie możemy sprawdzić, ponieważ terminarz kończy się na początku grudnia.

Ale jeśli chcecie się wybrać większą grupą (np. rodzinie) i liczy się dla was każda złotówka, to już od października ceny spadną do 40 złotych. Mowa oczywiści o osobie dorosłej, bo studenci, młodzież i dzieci w wieku 4-11 lat płacą mniej, zaś młodsze wchodzą za darmo. Nie przewidziano (przynajmniej w momencie pisania tego tekstu) biletu dla seniorów.

W tej cenie otrzymujemy dostęp do tarasu na 53. piętrze, dostęp do HighGarden Rooftop Lounge z ogrodem i pokoju doświadczeń z filmami o historii miasta. Dostęp do atrakcji będzie możliwy w godzinach 10:00 - 22:00

Najwyższe piętra budynków to bardzo atrakcyjne miejsca

Magnicity specjalizuje się w zagospodarowywaniu najwyższych kondygnacji wielu kultowych budynków we Francji, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Oprócz Varso Tower firma od 1974 roku jest właścicielem Paris Montparnasse Observatory, znajdującego się na szczycie Wieży Montparnasse. Od 1993 działa w słynnej berlińskiej wieży telewizyjnej Berliner Fernsehturm, od 2012 roku jest właścicielem i operatorem 360 Chicago Observation Deck. Przed rozpoczęciem działalności w Warszawie nabyła dwie lokalizacje w Rotterdamie - w 2020 roku Euromast Tower i w 2024 roku najwyższe piętro wieżowca Zalmhaven I.

