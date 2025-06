- Taras dołącza do listy turystycznych "must see" Poznania. Widok na wszystkie strony miasta zapiera dech w piersiach. Żadna inna lokalizacja nie daje takich wrażeń. To najlepszy punkt panoramiczny stolicy Wielkopolski na rozciągające się wokół miasto z jego wszystkimi dzielnicami i najbardziej charakterystycznymi punktami architektury i krajobrazu. Z lotu ptaka można zobaczyć zabytki, budynki mieszkalne i nitki arterii komunikacyjnych - czytamy na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.