Most Chrobrego w Poznaniu to jedna z ważniejszych przepraw przez Wartę, jest zaledwie 500 metrów od Starego Miasta. Jednak zły stan techniczny wymaga podjęcia zdecydowanych kroków, w związku z czym spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie postanowiła wybudować całkiem nową konstrukcję. Przez trzy lata nie tylko kierowcy będą zmagali się z utrudnieniami w ruchu, ale też mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej - przez most przebiega jedna z linii tramwajowych. Nowa przeprawa ma służyć przez lata, pojawią się liczne udogodnienia.

Most Chrobrego w Poznaniu jest w złym stanie technicznym. Zostanie przebudowany pim.poznan.pl materiał zewnętrzny

Jedna z ważniejszych przepraw przez Wartę w Poznaniu do przebudowy

Most Chrobrego łączy Stare Miasto z m.in. Ostrowem Tumskim i Śródką. To nim w miarę wygodnie dojedziemy choćby do Nowego Zoo. Konstrukcja została wybudowana w połowie lat 60. XX w., kapitalny remont przeszła w 1989 roku. Nowa ekspertyza wykazała, że m.in. nieszczelna jest izolacja pod chodnikami, nie ma prawidłowego odwodnienia, widoczne są uszkodzenia spowodowane przez korozję i nieszczelności w dylatacji. Przecieki oraz uszkodzenia korozyjne mogły wpłynąć na obniżenie nośności obiektu.

Most został wybudowany w połowie lat 60. XX w. pim.poznan.pl materiał zewnętrzny

- Most Bolesława Chrobrego zostanie całkowicie rozebrany i wybudowany na nowo. Prace potrwają około trzech lat i zostaną podzielone na etapy, by wynikające z nich utrudnienia były możliwie najmniej dotkliwe. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na jesień tego roku. Zakładamy, że do tego czasu będzie już przejezdny nowy wiadukt w ul. Golęcińskiej oraz wymieniona zostanie nawierzchnia na południowej nitce ul. Warszawskiej. Jesienią chcemy również udostępnić wiadukt w ciągu ul. Lutyckiej oraz zakończyć prace prowadzone obecnie na ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską. Bardzo istotna jest dostępność otwartych już, a sąsiadujących z mostem Chrobrego, mostów Berdychowskich - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wizualizacja mostu Chrobrego po planowanej przebudowie pim.poznan.pl materiał zewnętrzny

Podczas remontu most będzie przejezdny. Co się zmieni?

W pierwszej kolejności wyłączona z ruchu i rozebrana zostanie północna nitka mostu, ponieważ ona jest w gorszym stanie technicznym. Podczas prowadzonych prac przejazd w obu kierunkach będzie poprowadzony południową nitką. Następnie sytuacja się odwróci - ruch zostanie przekierowany na nowy fragment, a przebudowana zostanie południowa część konstrukcji.

Remont obejmuje nie tylko przebudowę samego mostu, ale także rozbudowę odcinków ul. Estkowskiego i Wyszyńskiego, co oznacza, że zmienią się dojazdy do niego. Pojawią się też liczne udogodnienia, m.in. wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy przy Katedrze, co ułatwi przesiadki. Pojawią się też naziemne przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w miejsce istniejących obecnie przejść podziemnych. Przy ciągu pieszo-rowerowym zostanie zamontowana mała architektura - ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Po przebudowie pojawią się udogodnienia dla pieszych i rowerzystów pim.poznan.pl materiał zewnętrzny

Źródło: pim.poznan.pl

