Zamek w Mosznej położony 30 km od Opola zachwyca turystów swoim bajkowym wyglądem i licznymi legendami. Imponujący jest także rozmiar tej budowli i przylegającego do niej ogrodu. Zamek w Mosznej ma w sumie 8 tysięcy metrów kwadratowych i mieści 365 komnat oraz pomieszczeń utrzymanych w różnym stylu. Do tego na turystów czeka okazały ogród o powierzchni 20 hektarów porośnięty wiekowymi dębami i największym skupiskiem różaneczników w okolicy.

Największą tajemnicą owiane są jednak słynne wieże zamku w Mosznej. Jest ich dokładnie 99. Co z setną wieżą? Dlaczego jej nie wybudowano lub co się z nią stało? Odpowiedzi należy szukać w dwóch związanych z zamkiem historii.

Jedna z nich wyjaśnia zagadkę w prosty sposób. Liczba wież miała odnosić się do liczby majątków właściciela zamku hrabiego Franza Tiele-Wincklera . Druga z nich sugeruje, że wybudowanie setnej wieży nakładałoby na hrabiego obowiązek opłacania całego garnizonu wojska.

Pierwotna zabudowa zamku w Mosznej pochodzi ze średniowiecza. Jednak obecny wygląd zawdzięcza przede wszystkim Franzowi Hubertowi Tiele-Wincklerowi , który przejął zamek i w latach 1896-1914 rozbudował go do obecnych rozmiarów. Nadał mu także neogotycki styl.

Ród Tiele-Wincklerów mieszkał w zamku do końca II wojny światowej, kiedy to uciekł przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Po wojnie przez długi czas zamek był niewykorzystany. W latach 50. służył młodzieży jako miejsce kolonijne, a w latach 60. otworzono w nim oddział szpitala psychiatrycznego z Branic. Od 1972 do 2013 był placówką leczenia nerwic i depresji.