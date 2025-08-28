W ramach pokazów zademonstrowano możliwości operacyjne systemu GNOM w realistycznych warunkach, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród przedstawicieli europejskich sił zbrojnych i ekspertów przemysłu obronnego. A o czym konkretnie mówimy? GNOM to kompaktowy zdalnie sterowany pojazd elektryczny o wymiarach 550 × 400 mm i wadze 7 kg, zaprojektowany do przenoszenia głowicy bojowej GX-1 DG.

Jest ona stworzona z myślą o eliminowaniu z walki lekkich czołgów i transporterów opancerzonych, a także strzelców, gniazd karabinów maszynowych, punktów oporu czy schronów. Operatorzy korzystają z kamery pokładowej, co zapewnia pełną świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym - dzięki temu GNOM może służyć również do szkolenia operatorów dronów, umożliwiając ćwiczenie rozpoznania, naprowadzania i koordynacji ognia w realistycznych warunkach.

GNOM łączy funkcje rozpoznawcze i uderzeniowe

System łączy funkcje rozpoznawcze i uderzeniowe, oferując przy tym niską wykrywalność oraz możliwość adaptacyjnego kamuflażu, co czyni go nowoczesnym uzupełnieniem współczesnych systemów bojowych. W odróżnieniu od tradycyjnej amunicji krążącej, polskie rozwiązanie operuje z poziomu gruntu, co pozwala mu zbliżać się do celów w sposób skryty i atakować pojazdy opancerzone od spodu - pod kątem trudnym do osiągnięcia przez konwencjonalne środki.

System osiąga prędkość maksymalną 80 km/h, a zasięg sterowania wynosi 500 metrów, co umożliwia szybkie manewry lub wycofanie się z miejsca operacji w dynamicznych warunkach pola walki. Operatorzy korzystają z kamery pokładowej, co zapewnia pełną świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym.

Drony lądowe coraz ważniejsze

Pokazy w Danii były jedną z pierwszych międzynarodowych prezentacji GNOM, a przedstawiciele MACRO-SYSTEM podkreślali przy tej okazji, że system wyróżnia się mobilnością, precyzją i większą przeżywalnością w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dronowymi, idealnie wpisując się w trendy nowoczesnego środowiska bojowego. Bo warto tu przypomnieć, że doświadczenia wojny w Ukrainie jasno wskazują na rosnące znaczenie rozwiązań lądowych - na początku inwazji zdecydowanie ważniejszą rolę odgrywały latające bezzałogowce, do których dopiero z czasem dołączyły konstrukcje nawodne i naziemne.

Jak przekonywała jakiś czas temu UNITED24, czyli platforma społecznościowa do zbierania funduszy zainicjowana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz minister Mychajło Fedorow, którego kompetencje obejmują innowacje i transformację cyfrową, Ukraina poczyniła ogromne postępy w zakresie jednostek bezzałogowych, rozszerzając swoją działalność o platformy lądowe. Na oficjalnych kanałach regularnie pojawiają się zdjęcia dronów-kamikadze, wyposażonych w wieżyczki strzeleckie czy do zdalnego układania min oraz rozminowywania terenu.

