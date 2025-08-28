25 łazików walczy na torze marsjańskim. Co zobaczy publiczność podczas międzynarodowych zawodów?

Marsjańskie łaziki w Krakowie. Trzy dni pełne emocji dla fanów kosmosu
Na specjalnie przygotowanym torze Marsyard, którego topografia wiernie odzwierciedla warunki marsjańskiego kanionu, drużyny z całego świata staną do walki w European Rover Challenge. Impreza, otwarta i bezpłatna dla publiczności, zyskała już międzynarodową renomę i stwarza okazję do rozwijania współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy akademickiej. Program wydarzenia obejmuje nie tylko pokazy z udziałem łazików, ale także dyskusje na temat Ziemi, Księżyca, technologii i przyszłych misji kosmicznych.
Łazikowy konkurs w Krakowie
Już 29 sierpnia w piątek na krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej rozpoczynają się największe międzynarodowe zawody robotów marsjańskich European Rover Challenge. Jest to trzydniowe wydarzenie, otwarte i bezpłatne dla publiczności, podczas którego w formie stacjonarnej zmierzy się 25 łazików wyłonionych spośród 102 zespołów. Drużyny będą m.in. z Indii, Hiszpanii, Danii, Niemiec czy Egiptu. Aż pięć zespołów reprezentować będzie polskie uczelnie techniczne, w tym AGH, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Lubelską czy Politechnikę Łódzką.
European Rover Challenge to przede wszystkim platforma integrująca naukę, technologię i edukację na poziomie praktycznym. Co roku dostrzegamy ogromny potencjał młodych inżynierów z całego świata i właśnie to chcemy wspierać
Specjalnie przygotowany tor
Konkurs odbędzie się na specjalnie zaprojektowanym torze - Marsyard - o powierzchni blisko 900 m2, którego topografia wiernie odwzorowuje warunki geologiczne marsjańskiego kanionu Valles Marineris.
W ciągu ostatniej dekady wydarzenie to zyskało międzynarodową renomę i jest uznawane za jedno z największych tego typu na świecie.
- Jako współorganizator European Rover Challenge, z dumą wspieramy inicjatywę integrującą środowisko akademickie i technologiczne z całego świata. Takie wydarzenia to doskonała okazja do sprawdzenia wiedzy i umiejętności w praktyce, a jednocześnie budowania przestrzeni do współpracy ponad granicami, językami i dyscyplinami - mówi prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.
Cieszymy się, że kampus AGH może być miejscem, w którym rozwijają się technologie przyszłości i kształtuje się kolejne pokolenie inżynierów
Organizatorem wydarzenia jest Europejska Fundacja Kosmiczna, a współorganizatorem - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Dodatkowe atrakcje dla publiczności
Podczas ERC odbywać się będą konferencje, każdego dnia poświęcone innemu zagadnieniu. 29 sierpnia, w dniu pierwszym, tematy rozmów poświęcone będą Ziemi, kolejnego dnia w sobotę - Księżycowi, a ostatniego - nowym technologiom i medycynie. Tego dnia publiczność będzie mogła wziąć udział w rozmowach z gośćmi m.in. na temat misji na ISS planowanej na 2026 rok.