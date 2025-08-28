25 łazików walczy na torze marsjańskim. Co zobaczy publiczność podczas międzynarodowych zawodów?

Łazikowy konkurs w Krakowie

Już 29 sierpnia w piątek na krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej rozpoczynają się największe międzynarodowe zawody robotów marsjańskich European Rover Challenge. Jest to trzydniowe wydarzenie, otwarte i bezpłatne dla publiczności, podczas którego w formie stacjonarnej zmierzy się 25 łazików wyłonionych spośród 102 zespołów. Drużyny będą m.in. z Indii, Hiszpanii, Danii, Niemiec czy Egiptu. Aż pięć zespołów reprezentować będzie polskie uczelnie techniczne, w tym AGH, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Lubelską czy Politechnikę Łódzką.

European Rover Challenge to przede wszystkim platforma integrująca naukę, technologię i edukację na poziomie praktycznym. Co roku dostrzegamy ogromny potencjał młodych inżynierów z całego świata i właśnie to chcemy wspierać

Specjalnie przygotowany tor

Konkurs odbędzie się na specjalnie zaprojektowanym torze - Marsyard - o powierzchni blisko 900 m2, którego topografia wiernie odwzorowuje warunki geologiczne marsjańskiego kanionu Valles Marineris.

W ciągu ostatniej dekady wydarzenie to zyskało międzynarodową renomę i jest uznawane za jedno z największych tego typu na świecie.

- Jako współorganizator European Rover Challenge, z dumą wspieramy inicjatywę integrującą środowisko akademickie i technologiczne z całego świata. Takie wydarzenia to doskonała okazja do sprawdzenia wiedzy i umiejętności w praktyce, a jednocześnie budowania przestrzeni do współpracy ponad granicami, językami i dyscyplinami - mówi prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

Cieszymy się, że kampus AGH może być miejscem, w którym rozwijają się technologie przyszłości i kształtuje się kolejne pokolenie inżynierów

Organizatorem wydarzenia jest Europejska Fundacja Kosmiczna, a współorganizatorem - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Dodatkowe atrakcje dla publiczności

Podczas ERC odbywać się będą konferencje, każdego dnia poświęcone innemu zagadnieniu. 29 sierpnia, w dniu pierwszym, tematy rozmów poświęcone będą Ziemi, kolejnego dnia w sobotę - Księżycowi, a ostatniego - nowym technologiom i medycynie. Tego dnia publiczność będzie mogła wziąć udział w rozmowach z gośćmi m.in. na temat misji na ISS planowanej na 2026 rok.

