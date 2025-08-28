Departament Stanu USA dał właśnie zielone światło Kijowowi do transferu potężnej broni o nazwie ERAM. Umowa przewiduje dostawę aż 3350 sztuk pocisków dalekiego zasięgu, które mogą atakować cele z niezwykle dużą precyzją w promieniu aż 450 kilometrów. Ukraina nie będzie już potrzebowała starszych, ale słynnych pocisków ATACMS.

Według Pentagonu, sprzedaż "wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa państwa partnerskiego". Ma też "poprawić zdolność Ukrainy do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom, dzięki zapewnieniu jej dodatkowego wyposażenia potrzebnego do prowadzenia misji samoobrony i zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego".

3350 potężnych pocisków ERAM dla Ukrainy

Jak się dowiadujemy z Departament Stanu USA, pociski te mają dotrzeć na Ukrainę za ok. sześć tygodni, jako część pakietu pomocowego o wartości aż 850 milionów dolarów. Eksperci nie mają wątpliwości, że ta broń w końcu zdecydowanie pozwoli zwiększyć przewagę Ukrainy nad Rosją.

Siły Zbrojne Ukrainy obecnie nie posiadają pocisków o tak dużym zasięgu. Analitycy z serwisu War Zone tłumaczą, że gdyby armia posiadała taką broń, to byłby to ogromny problem w prowadzeniu działań wojennych przez Kreml. Otóż w zasięgu znalazłyby się strategiczne obiekty wojskowe, w tym składy amunicji czy paliw, co oznacza, że mocno zaburzona zostałaby logistyka na froncie.

ERAM pozwolą atakować strategiczne obiekty Rosji

- Nowe pociski ERAM "mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia zdolności Ukrainy do efektywnego i skutecznego zaspokajania potrzeb żołnierzy i zapewnia niedrogą broń masową, która będzie produkowana na dużą skalę" - możemy przeczytać w oświadczeniu Sił Powietrznych USA.

Nie można tutaj nie wspomnieć, że nowe pociski ERAM są nie tylko bardzo tanie i łatwe w produkcji, ale również uniwersalnego wykorzystania. Chodzi tutaj o środki możliwości ich przenoszenia i odpalania. Otóż Pentagon zadbał, by można było je dostosować do wszystkich ukraińskich samolotów używanych obecnie i w przyszłości. Mowa tutaj np. o samolotach Su-27, F-16 czy Mirage 2000.

ERAM ma niesamowite możliwości

ERAM oprócz zasięgu na poziomie 450 kilometrów ma oferować również prędkość lotu nie mniejszą niż Mach 0,6 i celność z dokładnością poniżej 10 metrów. Co najważniejsze, mają one działać skutecznie w obliczu silnego zakłócania poprzez systemy walki radio-elektronicznej. Rosjanie ostatnimi czasy używają zakłócaczy GPS, dlatego nowe pociski mają być na takie działania odporne. Pociski mają być produkowane w ilości co najmniej 1000 sztuk w ciągu dwóch lat, czyli średnio 42 sztuk miesięcznie.

Analitycy z serwisu War Zone tłumaczą, że ERAM umożliwiłby ukraińskim pilotom cenne dodatkowe możliwości atakowania celów głębiej za linią frontu i na terytorium Rosji, jednocześnie zmniejszając ich narażenie na bardzo realne zagrożenie ze strony rosyjskiej obrony powietrznej, którą Ukraina również aktywnie atakuje.

