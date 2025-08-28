Ile płynów można mieć w bagażu podręcznym? Nowe przepisy w UE

Do tej pory wszystkie produkty płynne zabierane na pokład samolotu w bagażu podręcznym musiały znajdować się w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml, umieszczonych w przezroczystej, plastikowej torebce. Dotyczy to nie tylko napojów, ale również kosmetyków w sprayu, żeli, past do zębów i kremów, czyli produktów o nie do końca płynnej konsystencji. Wyjątek stanowiły jedynie płyny zakupione w strefie wolnocłowej po ich zapakowaniu w specjalną torbę STEB (kopertę lotniczą).

Zmiana przepisów w Unii Europejskiej nastąpiła w 2025 roku, gdy Komisja Europejska zarządziła możliwość zniesienia limitu płynów na lotniskach, które zainstalują specjalne skanery bezpieczeństwa. Chodzi tu o skanery CT typu C3. Przy wykorzystaniu tomografii komputerowej (CT) są one w stanie zeskanować bagaż podręczny i utworzyć jego dokładny obraz 3D. Ma to pomóc w lepszym wykrywaniu niedozwolonych przedmiotów, w tym także materiałów wybuchowych.

Gdy lotnisko dysponuje urządzeniem z certyfikacją C3 nadaną przez Europejską Konfederację Lotnictwa Cywilnego (ECAC), wówczas może znieść limit płynów w bagażu podręcznym (w praktyce jednak zwiększając go do 2 litrów). Po to rozwiązanie sięgają również polskie lotniska. Jaka jest obecnie sytuacja?

Limit płynów na lotnisku. Kraków Airport zniesie go jako pierwszy w Polsce?

Samo posiadanie skanerów CT jest jedynie warunkiem wstępnym do zniesienia limitu płynów. Takie skanery mają już w wybrane polskie lotniska: Port Lotniczy Lublin, Port lotniczy Poznań-Ławica oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Z kolei inne - Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Katowice-Pyrzowice i Lotnisko Rzeszów-Jasionka - dopiero przygotowują się do ich wdrożenia.

Na dzień dzisiejszy wiele wskazuje na to, że spośród tych lotnisk jako pierwsze zniesie limit płynów w bagażu podręcznym Kraków Airport. Udało nam się ustalić, że krakowskie lotnisko może to zrobić praktycznie na dniach. Zostały już tylko do dopięcia ostatnie formalności. Informacje otrzymaliśmy z pierwszej ręki.

Jesteśmy technicznie gotowi do zniesienia limitów. W tej chwili mamy już zainstalowanych i działających 10 skanerów CT. Jest to sprzęt, który posiada certyfikat umożliwiający zniesienie limitu płynów. W tej chwili trwa uzgadnianie nowych procedur związanych z tą zmianą. Mamy nadzieję, że kwestie formalne zostaną niebawem zakończone i pasażerowie już nie będą musieli się stosować do limitów. Natomiast warto podkreślić, że nowy sprzęt już w tej chwili bardzo ułatwił przechodzenie przez kontrolę bezpieczeństwa, ponieważ dzięki nowoczesnym skanerom pasażerowie nie muszą wyjmować z bagażu ani sprzętu elektronicznego, ani butelek z płynami do 100 ml.

Wskutek tej zmiany pasażerowie będą mogli przewozić w plecakach lub małych walizkach nawet 2-litrowe butelki, ale tylko startując z lotnisk, które zniosły limit płynów. Na razie takich jest w Europie tylko kilkanaście, wliczając w to porty lotnicze Wilno i Kowno na Litwie; Bolonia, Mediolan Linate, Mediolan Malpensa T1, Turyn i Rzym Fiumicino we Włoszech oraz Birmingham i Edynburg w Wielkiej Brytanii.

