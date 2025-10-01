Legendarna Troja i wielki skarb. Najważniejsze odkrycie ostatnich stu lat

Paula Drechsler

Przełomowe odkrycia na stanowisku archeologicznym w Turcji w ruinach Troi zmieniają wiedzę o historii tego legendarnego miasta. Znalezione podczas wykopalisk archeologiczne skarby przesuwają datowanie fazy Troja II i rzucają nowe światło na status materialny, kulturę i kontakty handlowe metropolii sprzed 4500 lat. Rząd Turcji mówi o "najważniejszym odkryciu ostatnich stu lat".

Wielki drewniany koń trojański to jedno z najczęstszych skojarzeń z mityczną Troją. Kolejne odkrycia w ruinach legendarnego miasta pomagają odkrywać jego historię. Zdjęcie ilustracyjne.
Wielki drewniany koń trojański to jedno z najczęstszych skojarzeń z mityczną Troją. Kolejne odkrycia w ruinach legendarnego miasta pomagają odkrywać jego historię. Zdjęcie ilustracyjne.

Troja. Legendarne miasto, gdzie mity przeplatają się z historią

W Troadzie, u stóp góry Ida i nad rzeką Skamander, wzniesiono legendarną Troję. Założyć miał ją mityczny Ilos, syn Trosa, a w budowie jej potężnych murów za czasów Laomedonta mieli nawet uczestniczyć sami bogowie - Apollo i Posejdon. Później Troją miał rządzić mityczny Priam - jeden z bohaterów "Iliady" Homera.

Legenda tego miejsca nie gaśnie, jest ono nie tylko inspiracją dla dzieł kultury - np. gdy mowa o wojnie trojańskiej, gdzie mitycznym powodem starć było uprowadzenie Heleny, żony króla Sparty, Menelaosa, przez księcia Troi Parysa, syna króla Priama - ale i intensywnym miejscem pracy dla naukowców. Dziś znajdujące się w prowincji Çanakkale w Turcji pozostałości Troi znane są bowiem jako jedno z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych świata.

Niektóre odkrycia na stanowisku przypominają literackie przedstawienia Troi, co skłoniło niektórych badaczy do wniosku, że w legendach kryje się ziarno prawdy. Mimo wielu badań wciąż nie przestaje ono zadziwiać. Teraz ogłoszono, że doszło tam do jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich stu lat. Odnaleziono prawdziwe skarby, które zmieniają wiedzę o Troi.

Spalenie Troi (1759–1762), obraz olejny Johanna Georga Trautmanna
Wielkie odkrycie archeologiczne. Historia Troi pisze się na nowo

Wieloletnie wykopaliska na terenie wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO Troi ujawniły wiele etapów działalności miasta - najstarsza warstwa archeologiczna (Troja I) odnosi się do mniejszej niż późniejsze osady z potężnymi wapiennymi fortyfikacjami, z wczesnej epoki brązu (3000-2500 p.n.e.). Ostatnia (Troja IX) to miasto, które działało od I do IV wieku n.e., wiadomo, że wpływ na dewastację miała seria trzęsień ziemi. Dotychczas naukowcy spierali się natomiast o datowanie fazy Troja II, szacując ją na lata 2300-2200 p.n.e. Nowe znaleziska, prawdziwe archeologiczne skarby, jednoznacznie przesuwają początek tej fazy na około 2500 r. p.n.e., co ma ogromne znaczenie dla zrozumienia rozwoju Anatolii w III tysiącleciu p.n.e.

- W trwających od ponad 160 lat wykopaliskach w Troi znaleziono złotą broszę pochodzącą z wczesnej epoki brązu oraz niezwykle rzadki jadeit. Ta broszka, najlepiej zachowana spośród zaledwie trzech znanych na świecie egzemplarzy, jest jednym z najważniejszych znalezisk ostatnich 100 lat. Znalezisko pochodzi z warstw miasta Troja II i datowane jest na 2500 lat przed naszą erą. Jadeit przyciąga uwagę jako jeden z luksusowych produktów konsumpcyjnych sprzed 4500 lat - przekazał Mehmet Nuri Ersoy, turecki minister kultury i turystyki.

Prawdziwy archeologiczny skarb sprzed tysięcy lat. Trafi do muzeum

Kunsztowna zapinka nie stanowiła jedynie ozdoby, a miała też funkcje praktyczne - służyła do spinania szat oraz podkreślania statusu właściciela, podają badacze. Jej misterne wykonanie pozwala ekspertom analizować unikalne techniki rzemieślnicze z epoki. Kamień jadeitowy - ze względu na swoje przygotowanie uznany za prawdopodobny element pierścienia lub innej biżuterii - jest szczególnie rzadki w kontekście tego regionu. Wskazuje on na długodystansowe sieci handlowe i konsumpcję luksusowych dóbr przez elitę Troi.

Brązowa szpila, znaleziona razem z broszą i jadeitem, dostarcza informacji tak o metalurgii, jak i praktykach ubioru w epoce brązu. Jej obecność w tym samym kontekście archeologicznym, co luksusowe przedmioty, sugeruje, że badacze mogli natrafić na pozostałości wysokostatusowego pochówku lub depozytu ceremonialnego. Choć Troja została uwieczniona w literaturze przez Homera i postrzegana jest w dużej mierze przez pryzmat mitów, to właśnie takie odkrycia jak ta złota brosza i jadeit nadają realny wymiar legendzie. A ta ożywa na naszych oczach - jak podaje Agencja Anatolia, wkrótce, zgodnie z polityką Turcji, artefakty zostaną wystawione w Muzeum Troi w Çanakkale.

Mury Troi
Mury Troi mogą skrywać jeszcze wiele wartościowych zabytków, które rzucą nowe światło na historię tych terenów. Na zdjęciu fragment ruin tzw. Bramy Wschodniej (Troja VI).Radomil, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.enWikimedia Commons

Więcej o ruinach Troi można znaleźć w komunikacie na stronie Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji.

