Odkrycie we Francji przypomina słynne Mauzoleum Augusta

We Francji, na stanowisku w Saint-Romain-en-Gal niedaleko Lyonu, archeolodzy odkryli zagadkową budowlę - monumentalna konstrukcja prawdopodobnie miała wysokość ponad sześciu metrów, a jej imponująca sylwetka musiała być widoczna dla podróżnych, szczególnie przemieszczających się rzeką Rodan.

Co jednak najciekawsze, datowana wstępnie na ok. 50 rok n.e. budowla, wzorowana jest na innym słynnym obiekcie, mianowicie na Mauzoleum Augusta na Polu Marsowym w Rzymie - grobowcu pierwszego cesarza rzymskiego, Oktawiana Augusta. To dało badaczom szereg wskazówek.

Mauzoleum dla kogoś o znacznej władzy i wpływach politycznych

Archeolodzy ustalili, że budowla odsłonięta niedaleko Lyonu również została wzniesiona, by służyć jako mauzoleum i jest związana z wysoko postawioną osobą.

- W zachodnim sektorze prowadzonym przez Giulię Ciucci archeolodzy odkryli monumentalne mauzoleum. Ta potężna architektura pogrzebowa przypomina grobowiec cesarza Oktawiana Augusta w Rzymie. Kim była pochowana tu postać, tak ważna, że zasłużyła na taki pochówek? - pisze Muzeum Galijsko-Rzymskie w Saint-Roman-en-Gal.

Giulia Ciucci, archeolog i kierowniczka badań na stanowisku w Saint-Romain-en-Gal, wyjaśniła:

- Była to osoba, która nawet po śmierci pozostała obecna w świecie żywych. Podobieństwo do mauzoleum cesarza sugeruje, że była to postać o znacznej władzy i wpływach politycznych.

Rozwiń

Wyjątkowe odkrycie zmieniło postrzeganie wpływów Rzymian na prawym brzegu Rodanu

Odkrycie zostało uznane za wyjątkowe, dlatego wykopaliska będą kontynuowane we współpracy z uniwersytetami w Aix-Marsylii, Uniwersytetem Franche-Comté i CNRS i potrwają do 2027 roku - z nadzieją, że pewnego dnia uda się zidentyfikować osobę, dla której wzniesiono monumentalny grobowiec.

- Wyjątkowe odkrycie tego grobowca wywróciło obecną wizję starożytnej urbanizacji prawego brzegu Rodanu i dzielnicy, w której znajduje się słynny Dom Bogów Oceanu - wyjaśniają pracownicy Muzeum Galijsko-Rzymskiego w Saint-Roman-en-Gal.

Rozwiń

Nie tylko monumentalne mauzoleum. Badania będą kontynuowane

Odsłonięte w Saint-Roman-en-Gal mauzoleum to jeden z zaledwie 18 tego typu obiektów znalezionych we Francji - i jedyny znany zabytek na planie okręgu, który jest zachowany w tak dobrym stanie. Oprócz tego mauzoleum badacze odsłonili teraz także pozostałości trzech starożytnych warsztatów z I i II wieku n.e., które stanowiły część większego kompleksu handlowego. Odkrycia powiązano z pracą foluszników, którzy trudnili się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem ubrań.

- Wszyscy marzyliśmy o uczestnictwie w wykopaliskach i o tym, by być na bieżąco z odkryciami - powiedziała Martine Publié, wiceprzewodnicząca wydziału ds. kultury, turystyki, atrakcyjności i życia społecznego regionu Rodanu. - Te wykopaliska niewątpliwie pozostawią niezatarty ślad na studentach archeologii zaangażowanych w kampanię 2025, a także na zwiedzających, którzy przez całe lato mogli na żywo obserwować odkrywanie śladów swojej przeszłości.

''Wydarzenia'': Grobowiec rycerza pod ruinami kościoła w Gdańsku. Niezwykłe odkrycie archeologów Polsat News Polsat News