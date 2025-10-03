Spis treści: Polski generał za sterami F-15EX Polska w poszukiwaniu nowych myśliwców F-15EX to powietrzna bestia F-15 czy Eurofighter Typhoon

Polski generał za sterami F-15EX

Trzyosobowa delegacja polskich oficerów w siedzibie Boeinga zapoznawała się z możliwościami i produkcją F-15EX. Z wizyty udostępniono materiały, wskazujące, że szef Inspektoratu Sił Powietrznych Polski, generał Nowak, zasiadł w kokpicie jednego myśliwca i odbył lot zapoznawczy.

- #F15EX powitało w naszej siedzibie w St. Louis inspektora Sił Powietrznych RP, generała dywizji Ireneusza Nowaka, pułkownika Sebastiana Palucha oraz podpułkownika Łukasza Gradzińskiego. Zapoznali się oni z zaawansowanymi możliwościami samolotu F-15EX, obejrzeli proces jego budowy i mieli okazję osobiście doświadczyć jego mocy - czytamy na profilach Boeinga w mediach społecznościowych.

Polska w poszukiwaniu nowych myśliwców

Wizyta czołowych oficerów polskich sił powietrznych jest elementem zapoznawania się z dostępną na rynku ofertą nowych samolotów. Przypomnijmy, że w jej ramach w listopadzie generał Nowak złożył wizytę w zakładach Korea Aerospace Industries, gdzie sam wszedł do kokpitu nowoczesnego myśliwca KF-21 Boramae, uznawanego czasem za koreański odpowiednik F-35.

Program modernizacji naszego lotnictwa zakłada pozyskanie jeszcze dwóch eskadr samolotów bojowych (32 samoloty). Polskie dowództwo rozważa różne opcje i przeszukuje rynek. F-15EX miałby służyć do wywalczenia przewagi powietrznej, latając wyżej i z większość ilością uzbrojenia niż już posiadane czy pozyskane samoloty jak F-35 czy FA-50.

F-15EX to powietrzna bestia

F-15EX Eagle II to najnowsza modernizacja serii dwumiejscowych myśliwców wielozadaniowych F-15, którego platforma sięga lat 70. Maszyna została wręcz zaprojektowana od nowa, aby mogła służyć przez następne dziesięciolecia i współgrać ze współczesnymi, a nawet przyszłymi systemami pola walki.

Najważniejsze modyfikacje w F-15EX względem starszych modeli przeprowadzono na polu elektroniki. Myśliwiec posiada nowe systemy walki elektronicznej, czujniki i oprogramowanie zaprojektowane w tzw. otwartej architekturze systemów misji. Wykorzystuje nowy radar APG-82(V)1 oraz systemem wykrywania zagrożenia AN/ALQ-250 Eagle Passive Warning Survivability System.

Często podkreślaną cechą F-15EX jest jego ogromny ładunek uzbrojenia, liczący aż 13.3 tony. Jeden taki myśliwiec może przenosić aż do 22 mniejszych pocisków powietrze-powietrze AIM-9X Sindewinder lub do 12 większych pocisków średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM. Możliwość łączenia ładunków sprawia, że kilka F-15EX ma siłę ognia lotnictwa bojowego małego państwa.

F-15EX to najnowsza modyfikacja serii dwumiejscowych myśliwców wielozadaniowych. Wykorzystuje nową awionikę, mającą dawać platformie sięgającej lat 70. możliwości równe najnowszym samolotom bojowym Airman Nathaniel Jackson Wikimedia Commons

F-15 czy Eurofighter Typhoon

Boeing prowadzi mocną ofensywę swojej oferty F-15EX dla Polski. Podczas MSPO 2024 firma nawet podpisała osobne porozumienie z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi (WZL) nr 2 oraz Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym (WCBKT). Oba porozumienia dotyczą przeanalizowania możliwości zaangażowania polskiego przemysłu w eksploatację myśliwców F-15EX. Porozumienie z WZL 2 dotyczy zbadania możliwości prowadzenia przeglądów i serwisu myśliwców F-15EX. Porozumienie z WCKBT dotyczy zbadania szans możliwej produkcji w Polsce elementów wsparcia naziemnego. Na przełomie września/października 2024 roku Boeing podpisał także porozumienia z Lotniczą Akademią Wojskową oraz Wojskową Akademią Techniczną w sprawie zbadania możliwości szkolenia w Polsce pilotów i obsługi naziemnej na myśliwce F-15EX.

Obok F-15EX rozważane jest także dokupienie kolejnych F-35 lub wybranie myśliwców Eurofighter Typhoon, oferowanych przez włoski koncern Leonardo. Ta druga maszyna także jest określana jako samolot przewagi powietrznej dla Sił Powietrznych Polski. W porównaniu do F-15EX Eurofighter Typhoon przedstawiany jest jednak jako samolot bazujący na nowszej platformie, już zintegrowany z pociskami MBDA Meteor o ogromnym zasięgu do 200 kilometrów z dużą bazą użytkowników w Europie: Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami i Hiszpanią. Obok tego przy ofercie Typhoona Leonardo już sugeruje, że może zawierać offset o wartości 50 proc. kontraktu, dając duże szanse polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, zostawiając część kosztów w Polsce.

