KF-21 Boramae to najnowszy myśliwiec wielozadaniowy opracowany przez Korea Aerospace Industries (KAI) we współpracy z Indonezją. Maszyna zaliczana jest do generacji 4,5+, choć niektórzy eksperci określają ją nawet jako "prawie piątą generację", a to ze względu na swoje niesamowite możliwości. KF-21 ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich F-35, oferując nowoczesną awionikę, wysoką manewrowość i możliwość przenoszenia szerokiego wachlarza uzbrojenia.