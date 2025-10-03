"Awantura o kasę" to program, którego trudno pomylić z innym. Od lat przyciąga przed telewizory widzów spragnionych emocji, a atmosfera na planie sprawia, że udział w nim jest czymś więcej niż zwykłym teleturniejem. W studiu spotykają się ludzie z najróżniejszych środowisk - od studentów, przez górników i urzędników, aż po wykładowców akademickich. Nieważne, czy jesteś pilotem, rolnikiem, spawaczem czy doktorem filozofii. To właśnie ta różnorodność buduje charakter programu i sprawia, że publiczność chętnie wraca do kolejnych odcinków.

Do tej pory do castingów zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn. Wynik ten zaskoczył nawet samych twórców, choć grono uczestników pozostaje stosunkowo wąskie. W trzecim sezonie, obejmującym 22 odcinki, wystąpiło zaledwie 67 drużyn, czyli 268 osób. Na planie można spotkać nie tylko mieszkańców Polski. Wielu uczestników przyjeżdża specjalnie z zagranicy, by spróbować swoich sił w legendarnym teleturnieju.

- Byliśmy przygotowani, że chętnych do awanturowania będzie sporo, ale rzeczywiście - skala tego zainteresowania, różnorodność graczy, powodów, dla których zdecydowali się wziąć udział w castingu, poziomu ich wiedzy, pasji i zainteresowań - po prostu nas oszołomiła. Dla producentów z firmy ATM i dla nas, producentów z Polsatu - ponad 15 tysięcy zgłoszeń to też wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność - mówi dla Geekweeka Jacek Zakrzewski, producent teleturnieju.

Atmosfera i emocje, których nie da się podrobić

Już podczas castingów uczestnicy mówią o wyjątkowym klimacie programu. Na planie emocje dodatkowo potęguje sama rozgrywka, a sympatyczny prowadzący, Krzysztof Ibisz, potrafi rozładować napięcie.

- Emocje są ogromne, ale mam wrażenie, że to się przenosi przez telewizory na naszych widzów, do ich domów. Mamy od nich bardzo pozytywne komentarze odkąd wznowiliśmy teleturniej - mówi w rozmowie z Geekweekiem Krzysztof Ibisz.

"Awantura o kasę" to jednak nie tylko rywalizacja o pieniądze. Zwycięzcy mogą liczyć także na inne nagrody - od samochodów i skuterów po sztabki złota, diamenty i ten najbardziej wyczekiwany… ogórek kiszony. Ale, jak podkreślają zarówno uczestnicy, jak i prowadzący, najważniejsze są emocje, wspólna zabawa i atmosfera, której nie da się powtórzyć w żadnym innym programie.

- Atmosfera w studiu jest absolutnie fantastyczna i fenomenalna. To wszystko jest jedną wielką zabawą, ale także grą, grą o pieniądze, a może bardziej grą o ten fajny czas, który spędzają z nami w studiu. Chcą tam być, bo kiedyś oglądali to idąc do szkoły mając kilkanaście lat lub kilka lat idąc do przedszkola - opisuje prowadzący "Awanturę o kasę".

- Wiele z tych osób, które się zgłaszają, to takie powtarzające się hasło, przychodzi, bo pamięta ten program ze swojego dzieciństwa. To nie jest tylko kwestia chęci występu w telewizji, sprawdzenia swojej wiedzy i innych umiejętności. To są czyste emocje, wspomnienie popołudniowych seansów, kiedy cała rodzina gromadziła się przed telewizorem, żeby kibicować ulubionym drużynom, wspomnienie tego, że byli razem, często - dzieci, rodzice, dziadkowie. Dziś to już nie zdarza się pewnie tak często, ale te dobre wspomnienia towarzyszą chętnym do udziału w grze - dodaje producent "Awantury".

Jak dostać się do "Awantury o kasę"?

Wielu uczestników przyznawało, że decyzję o starcie podejmowali spontanicznie - podczas oglądania teleturnieju, jako postanowienie noworoczne czy w trakcie rozmowy z przyjaciółmi albo współpracownikami.

A może i ty zdecydujesz się na udział? Chcesz? To bardzo proste. Wystarczy, że klikniesz w link zamieszczony poniżej. Trzymamy za was kciuki.

Link do formularza castingowego: https://www.atmgrupa.pl/casting-awantura-o-kase/

A jak wygląda sam casting? - O, to tajemnica. Nie możemy wszystkiego zdradzać. Trzeba przyjść i się przekonać. Zapraszamy! - podsumowuje z uśmiechem Jacek Zakrzewski.

