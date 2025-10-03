W serwisach społecznościowych pojawiło się bardzo intrygujące zdjęcie pewnego urządzenia. Opublikowane zostało ono przez żołnierzy z oddziałów obrony powietrznej. Można na nim zobaczyć kabinę operatorów radaru SNR-125, zamontowaną na podwoziu MAZ-543. Na kabinie namalowano zneutralizowane cele powietrzne.

Jak informuje serwis Defence24.pl, wszystko wskazuje na to, że jest to zmodyfikowany w naszym kraju system rakietowy S-125 Newa SC. Wojsko Polskie miało przekazać go jeszcze w 2022 roku. Z dostępnych informacji wynika, że zestaw ma pełnić służbę na południu Ukrainy, a dokładnie w okolicach miasta Odessa.

Polski system rakietowy S-125 Newa SC w rękach Ukraińców

Co ciekawe, Ukraińcy podziękowali Polakom, że dzięki dostarczonej od nas broni udało się im zneutralizować tysiące rosyjskich pocisków i dronów. Ze zdjęcia możemy dowiedzieć się, że w przypadku systemu Newa jest to 120 pojedynczych celów powietrznych, w tym 113 dronów kamikadze i 8 potężnych pocisków Iskander-M.

- Żaden cel nie pozostał bez opieki. Wszystkie zostały zniszczone. Zdarzało się nawet, że kilka shahedów zostało zestrzelonych jednocześnie. Stopniowo wróg całkowicie przestał latać w rejonie naszej pozycji. Zdarzało się nawet, że niszczyliśmy kilkanaście celów na zmianę. Przez pewien czas stało się to normą, kilka trafień niemal każdego dnia - powiedział Igor, jeden z członków załogi przeciwlotniczej.

S-125 Newa SC w Ukrainie zestrzelił 120 dronów i rakiet

S-125 Newa SC to polska modernizacja radzieckiego systemu rakietowego obrony przeciwlotniczej S-125 Neva (znanego w kodzie NATO jako SA-3 Goa), który został opracowany w ZSRR w latach 60. XX wieku jako uzupełnienie systemów S-25 i S-75. Oryginalny zestaw S-125 był zaprojektowany do zwalczania niskolecących celów powietrznych, takich jak samoloty i helikoptery, z wykorzystaniem rakiet napędzanych silnikiem stałopalnym o dużym boosterze.

W Polsce, w ramach programu modernizacyjnego, system został zmodernizowany przez firmę MESKO i inne podmioty przemysłu zbrojeniowego, otrzymując oznaczenie Newa SC (System Cyfrowy). Ta wersja zachowuje podstawową strukturę, w tym wyrzutnie rakiet i stacje radiolokacyjne, ale została dostosowana do współczesnych standardów, co czyni ją bardziej niezawodną i łatwiejszą w obsłudze.

Newa SC świetnie radzi sobie z rosyjskimi dronami

Newa SC charakteryzuje się zasięgiem do 25 km i pułapem niszczenia celów na wysokości do 18 000 m, z zaawansowanym mikroprocesorowym systemem sterowania, który poprawia precyzję i odporność na zakłócenia elektroniczne. Modernizacja obejmuje cyfrową integrację komponentów, w tym radarów SNR-125 i wyrzutni 5P71, co pozwala na automatyczne śledzenie i naprowadzanie rakiet.

System jest samobieżny i mobilny, co ułatwia jego rozmieszczenie na polu walki. W 2022 roku Polska przekazała zestawy Newa SC Ukrainie w ramach pomocy wojskowej, gdzie stały się cennym uzupełnieniem starszych wersji S-125. Ta modernizacja podkreśla zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego do przedłużania żywotności legacyjnych systemów.

