Odkąd duże modele językowe (LLM) przeniknęły niemal do każdego zakątka naszego cyfrowego życia, eksperci przewidują przyszłość sztucznej inteligencji.

Kiedy sztuczna inteligencja nas prześcignie?

Niektórzy badacze zajmujący się tym uważają, że teoretyczny punkt, w którym maszyna zacznie przewyższać człowieka pod względem inteligencji, może nastąpić w ciągu dziesięcioleci. Na drugim końcu spektrum przewidywań znajduje się dyrektor generalny Anthropic, który twierdzi, że jesteśmy już na progu - do końca 2026 roku sztuczna inteligencja będzie od nas mądrzejsza.

W nowym badaniu przeanalizowano przewidywanie 8590 naukowców, czołowych przedsiębiorców i społeczności, aby zrozumieć wszystkie mylące prognozy dotyczące sztucznej inteligencji, które istnieją obecnie. Zajęła się tym firma badawcza AIMultiple, która ocenia nowe technologie z wykorzystaniem zaawansowanych technik analizy danych.

W raporcie można przeczytać, że według badaczy AGI (ogólna sztuczna inteligencja, która posiada zdolności poznawcze porównywalne do ludzkich) pojawi się około 2040 roku. "Jednak zaledwie kilka lat przed gwałtownym postępem w dziedzinie dużych modeli językowych, naukowcy przewidywali jego pojawienie się około 2060 roku. Przedsiębiorcy są jeszcze bardziej optymistyczni, prognozując go na około 2030 rok."

Dlaczego ogólna sztuczna inteligencja jest nieunikniona?

Inteligencja maszynowa zdaje się nie mieć żadnych ograniczeń w przeciwieństwie do ludzkiej. Moc obliczeniowa podwaja się co 18 lub 24 miesięcy - jest to koncept znany jako prawo Moore'a - co sprawia, że komputery LLM powinny szybko osiągnąć próg obliczeń na sekundę porównywalny z inteligencją człowieka.

- Unikalna natura komputerów kwantowych może być wykorzystana do efektywnego trenowania sieci neuronowych, obecnie najpopularniejszej architektury sztucznej inteligencji w zastosowaniach komercyjnych. Algorytmy sztucznej inteligencji działające na stabilnych komputerach kwantowych mają szansę odblokować osobliwość (ang. singularity) - czytamy w raporcie.

Wiele kategorii inteligencji u ludzi

Nie wszyscy jednak uważają, że AGI jest pewnikiem - według niektórych naukowców ludzka inteligencja jest bardziej wieloaspektowa i posiada prócz logiczno-matematycznej także interpersonalną, intrapersonalną czy egzystencjalną.

Yann LeCun, pionier głębokiego uczenia, twierdzi, że sztuczna inteligencja ogólna powinna zostać przemianowana na "zaawansowaną inteligencję maszynową", ponieważ ta u ludzi jest zbyt wyspecjalizowana, aby można było ją powielać.

W raporcie zawarto też informację, że AGI nie jest w stanie dokonywać samodzielnie odkryć.

- Nawet najlepsza maszyna analizująca istniejące dane może nie być w stanie znaleźć lekarstwa na raka.

