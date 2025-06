Jak donosi "New York Times", założyciel Facebooka miał być na tyle niezadowolony z postępów prac nad modelem Llama 4, że postanowił osobiście nadzorować powstanie nowej elitarnej jednostki badawczej . Zuckerberg spotyka się z ekspertami AI w swoich prywatnych rezydencjach w Lake Tahoe i Palo Alto, a w siedzibie Meta w Menlo Park - tuż obok jego biura - zaaranżowano przestrzeń roboczą nowego zespołu, który docelowo ma liczyć ok. 50 osób.

Każdy z gigantów technologicznych ma świadomość, że przyszłość ich produktów i usług wisi na włosku. AI może nie tylko zrewolucjonizować interakcje z technologią, ale też… wywrócić do góry nogami modele biznesowe . Przykład? Jeśli użytkownik może zapytać AI o cokolwiek i natychmiast uzyskać odpowiedź, po co korzystać z wyszukiwarki Google?

Czym jest "superinteligencja"? To koncepcja maszyn zdolnych do wykonywania zadań lepiej niż jakikolwiek człowiek, czyli nie tylko szybciej, ale też kreatywniej, trafniej i z pełnym kontekstem. Aby jednak ją osiągnąć, ludzkość musi najpierw dojść do etapu AGI (Artificial General Intelligence), sztucznej inteligencji ogólnej, zdolnej do wykonywania dowolnego zadania, które potrafi człowiek.