Według Federalnego Biura Śledczego (FBI) aresztowana kobieta wysyłała do pracowników laboratorium Uniwersytetu Michigan materiał biologiczny opisany jako "związany z określonymi gatunkami robaków". Zawierające go przesyłki, w tym jedną ukrytą w książce, zostały przechwycone w ubiegłym roku i na początku tego roku.

Wytyczne dotyczące importu materiałów biologicznych do celów badawczych w USA są surowe, ale jednoznaczne. Tego rodzaju działania podważają legalną pracę innych zagranicznych badaczy

A jako że tego typu materiał podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia federalnego na import do USA, badaczka została w niedzielę po przylocie z Chin zatrzymana, przesłuchana i obecnie oczekuje na środową rozprawę dotyczącą ewentualnego zwolnienia za kaucją. Mówimy o doktorantce Huazhong University of Science and Technology w Wuhan, która planowała roczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Michigan.