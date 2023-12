Sztuczna inteligencja przeszła testy IQ. Wyniki szokują

Naukowcy postanowili zbadać programy oparte na sztucznej inteligencji za pomocą specjalnie przygotowanych testów IQ. To, co odkryli, wprawiło ich w niemałe zdziwienie. Wszechobecna panika i strach przed zbuntowaną sztuczną inteligencją napędzają nienawiść do nowej technologii, jednak okazuje się, że modele są dosyć głupie...

Zdjęcie Sztuczna inteligencja została poddana specjalnym testom / 123RF/PICSEL