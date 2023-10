Sztuczna inteligencja jest mistrzem w odgadywaniu wrażliwych informacji

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez naukowców z ETH Zurich, popularne chatboty SI mogą odgadnąć wrażliwe informacje tylko na podstawie tego, co wypisujemy w internecie. Okazuje się, że informacje takie jak płeć, wiek, a nawet lokalizacja to kwestia wymiany kilku zdań z chatbotem, czy niewinnych wpisów w mediach społecznościowych. Są to informacje zwykle chronione na mocy przepisów dotyczących prywatności, jednak dzielimy się nimi całkowicie nieświadomie.

Autorzy badania twierdzą, że sztuczna inteligencja jest w stanie „wnioskować o danych osobowych na wcześniej nieosiągalną skalę”. Z pozornie niewinnych i nieujawniających żadnych informacji wiadomości „domyśla się” z kim ma do czynienia. Zagrożenie jest o tyle poważne, że mogłoby to zostać wykorzystane przez hakerów, którzy zyskaliby niesamowicie skuteczne narzędzie do wyłudzania wrażliwych informacji na temat użytkowników.