Odkryto już ponad 6 tys. egzoplanet, czyli światów poza Układem Słonecznym, ale większość z nich to planety, na których nie ma szans na istnienie warunków do życia znanego na Ziemi. Tymczasem astronomowie dokonali kolejnego odkrycia. W odległości niespełna 20 lat świetlnych od nas znajduje się superziemia, którą nazwano GJ 251c.

Superziemia GJ 251c niecałe 20 lat świetlnych od Ziemi

GJ 251c to egzoplaneta, która znajduje się bardzo blisko nas. Świat orbituje wokół czerwonego karła w gwiazdozbiorze Bliźniąt i jest w zasadzie w obrębie naszego kosmicznego podwórka. Planeta znajduje się zaledwie 18,2 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Dla porównania najbliższy układ gwiezdny to Alfa Centauri oddalony o nieco ponad 4 lata świetlne.

Odkryta egzoplaneta ma masę około czterech razy większą od Ziemi i to sprawia, że została sklasyfikowana jako superziemia. Tego typu obiekty mają masę większą od naszej planety i mniejszą od Neptuna.

Nie jest to pierwsza odkryta w tym układzie gwiezdnym planeta. W 2020 r. znaleziono tam inny świat, który nazwano GJ 251 b. Znajduje się on w odległości 12,2 mln kilometra od czerwonego karła i jeden "rok" trwa tak zaledwie 14 dni. Dla porównania Ziemia orbituje wokół Słońca średnio w odległości niespełna 150 mln kilometrów.

Odkryta superziemia może mieć warunki sprzyjające życiu

Co ważne odkryta egzoplaneta znajduje się w ekosferze własnej gwiazdy i to sprawia, że mogą tam istnieć warunki do występowania wody w stanie ciekłym. Jest to jeden z kluczowych czynników, który naukowcy biorą pod uwagę podczas typowania światów spoza Układu Słonecznego pod kątem ewentualnych poszukiwań oznak życia.

Chociaż nie możemy jeszcze potwierdzić obecności atmosfery ani życia na GJ 251c, planeta ta stanowi obiecujący cel przyszłych badań

Superziemia GJ 251 c okrąża czerwonego karła w ciągu 54 dni, co potwierdziły pomiary spektrografu NEID na 3,5-metrowym teleskopie WIYN w Narodowym Obserwatorium Kitt Peak w Arizonie.

Problem stanowi gwiazda

Czy na planecie GJ 251 c rzeczywiście istnieje życie? Naukowcy twierdzą, że jest to dobry obiekt do szukania biosygnatur, bo znajduje się bardzo blisko nas. Jest jednak jeden problem i stanowi go znajdująca się tam gwiazda.

GJ 251 to czerwony karzeł o masie około 36 proc. masy Słońca. Do tej pory odkryto już wiele planet skalistych krążących w ekosferze tego typu obiektów. Najbardziej znanym jest układ TRAPPIST-1. Są to jednak bardzo gwałtowne gwiazdy, które cechują się dużą aktywnością. Silne rozbłyski mogą doprowadzać do pozbawienia atmosfer znajdujących się w pobliżu planet. Na pocieszenie jest fakt, że odkryta superziemia znajduje się w nieco większej odległości, ale czy to wystarczy?

