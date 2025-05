TRAPPIST-1 to układ planetarny, który jest oddalony od Ziemi o około 40 lat świetlnych. Jego odkrycie ogłoszono w 2017 r. i wywołało to duże zainteresowanie w szczególności za sprawą siedmiu planet znajdujących się w tym systemie, gdyż są to światy skaliste, a więc podobne do Ziemi. Czy jest tam woda?

Planety układu TRAPPIST-1 mogą wręcz pływać w wodzie

Planety znajdujące się w TRAPPIST-1 ciągle są badane i w ich kierunku skierowano nawet Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który jest najpotężniejszym obserwatorium w rękach ludzkości. Niedawne obserwacje jednego z tych światów (planety c) w tym układzie pokazały, że nie jest on podobny do Wenus, choć wcześniej tak sądzono.

Zespół naukowców przeanalizował zebrane dane i opracowano specjalny model odgazowania oparty na skalistych planetach Układu Słonecznego (Merkury, Wenus, Ziemia i Mars). Badania wykazały, że tempo procesu jest od 0,03 do 8 razy większe niż na naszym świecie.

Nasze wyniki wskazują, że tempo odgazowywania wody na planetach TRAPPIST-1 jest bardziej prawdopodobne niż na Ziemi, ale prawdopodobny zakres obejmuje również tempo odgazowywania, które jest o rząd wielkości wyższe niż na Ziemi

Co ważne, płaszcze planet TRAPPIST-1 mogą by stosunkowo suche w porównaniu do Ziemi. Jednak woda pokrywa około 71 proc. powierzchni naszego świata, ale stanowi tylko około 0,02 proc. jego całkowitej masy.

Modele prezentujące potencjalną budowę planet w układzie TRAPPIST-1. NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC) materiał zewnętrzny

Badania wykazały, że wybrane planety TRAPPIST-1 mogą więc być niemal skąpane w wodzie i posiadać duże jądro. Oczywiście jest to jedno z założeń modelu, bo naukowcy nie wykluczają, że pewne z nich to egzoplanety skaliste z mniejszym jądrem i płaszczem, gdzie mogłyby ewentualnie występować oceany.

Czy egzoplanety z TRAPPIST-1 mają życie?

Woda automatycznie nasuwa nam skojarzenia z życiem. Czy na planetach z układu TRAPPIST-1 są jakieś organizmy? Tego nie wiadomo. W ekosferze znajdują się trzy (e, f i g) z siedmiu egzoplanet tego systemu planetarnego i tam teoretycznie istnieją warunki sprzyjające rozwojowi życia.

Jednak TRAPPIST-1 jest starszy od Układu Słonecznego i liczy około 5,4 mld lat. Ponadto znajdująca się tam gwiazda to burzliwy czerwony karzeł, który wykazuje się dużą aktywnością, co generuje wiele szkodliwego promieniowania. Dlatego trudno powiedzieć, czy w takich warunkach mogłoby zaistnieć jakieś życie. Z drugiej strony nie można tego wykluczyć.

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat