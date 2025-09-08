W najnowszym artykule opublikowanym w czasopiśmie Antiquity grupa badaczy przedstawiła dowody sugerujące, że słynna wenecka rzeźba wykonana została z miedzi pochodzącej z dorzecza rzeki Jangcy w Chinach. Co więcej, eksperci zauważają, że charakterystyczny wygląd lwa przypomina rzeźby z dynastii Tang, która panowała w Chinach w latach 618-907 n.e.

Wenecja to miasto pełne tajemnic, ale jedną z nich rozwiązaliśmy: Lew z Placu Świętego Marka jest chiński i przeszedł Jedwabny Szlak

Trop prowadzi do Chin

Rzeźba pojawia się w historycznych źródłach rzadko, a jej dokładne pochodzenie i moment ustawienia na kolumnie wciąż pozostają niejasne. Aby rozwikłać tę zagadkę, zespół przeprowadził analizę izotopów ołowiu, czyli technikę umożliwiającą określenie geograficznego pochodzenia metalu - wyniki jednoznacznie wskazały na miedź z dorzecza Jangcy.

Dotychczas naukowcy sugerowali, że wenecki lew mógł być inspirowany mezopotamskimi lub perskimi gryfami z lwimi głowami. Nowe badania wskazują jednak na większe podobieństwo do chińskich strażników grobowców (zhènmùshòu) z dynastii Tang, którzy mieli za zadanie chronić zmarłych.

Badacze sugerują też, że rzeźba przeszła pewne modyfikacje w Europie i być może pierwotnie posiadała rogi, które później usunięto, a uszy skrócono, aby bardziej przypominała lwa symbolizującego świętego Marka, czyli patrona Wenecji.

Długa podróż Jedwabnym Szlakiem

Według jednej z hipotez, lew mógł trafić do Europy dzięki Niccolò i Maffeo Polo, ojcu i wujowi Marco Polo. Podczas wizyty na dworze w Khanbaliq (dzisiejszym Pekinie) mogli oni natknąć się na rzeźbę chińskiego strażnika grobowca i przetransportować ją Jedwabnym Szlakiem do Wenecji. Inna możliwość zakłada istnienie średniowiecznych powiązań handlowych między Chinami a Europą, które mogły ułatwić przewiezienie statuy do miasta.

