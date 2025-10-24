Prace rozpoczęte w połowie czerwca 2025 roku zakończyły się w tym tygodniu, co oznacza realizację inwestycji w czasie krótszym o trzy tygodnie od pierwotnie założonego harmonogramu.

Lotnisko w okresie modernizacji funkcjonowało bez przerwy, a prace nie wpłynęły na operacje lotnicze, również samolotów szerokokadłubowych (w tym np. Boeing C-17 Globemaster). To ma duże znaczenie, bo Jasionka jest ważnym hubem dla Ukrainy i lądują tu maszyny ze sprzętem wojskowym.

Teraz jedna z najdłuższych w kraju droga startowa o długości 3200 metrów jest w pełni dostępna dla wszystkich typów statków powietrznych. Bez żadnych ograniczeń.

Przebudowa 700 metrów pasa startowego trwała 19 miesięcy i zakończyła się przed czasem. Lotnisko Rzeszów-Jasionka materiały prasowe

Zmodernizowany odcinek (droga startowa na kierunku 27) został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę techniczną, nową kanalizację kablową, przebudowaną sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej przeciwpożarowej oraz oświetlenie nawigacyjne w technologii LED wraz ze zaktualizowanym systemem sterowania z wieży.

Przy progu 27 wykonano pełnych gabarytów płaszczyznę do zawracania z oświetleniem nawigacyjnym i oznakowaniem poziomym.

W ramach przebudowanego odcinka drogi startowej wbudowano ponad 93 tys. ton materiałów drogowych, w tym ok. 16 tys. ton kruszywa, 39 tys. ton betonu i stabilizacji cementowej, 2 tys. ton betonu asfaltowego oraz 36 tys. ton wysokowytrzymałego betonu cementowego do nawierzchni lotniskowych.

Lotnisko jest gotowe obsługiwać rosnący ruch w segmencie pasażerskim i cargo

Przebudowa 700-metrowego odcinka drogi startowej jest elementem projektu w ramach którego rozbudowana będzie też równoległa droga kołowania. Zakończenie tych prac jest planowane na III kwartał 2026 roku.

Za realizację robót odpowiada firma Strabag.

