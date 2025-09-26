Beton zamiast asfaltu. Lotnisko w Rzeszowie z nowym pasem startowym

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Ważna wiadomość z lotniska w Rzeszowie. Zakończono kluczowy etap przebudowy 700 metrów pasa startowego - właśnie skończyło się betonowanie. Nawierzchnia ma być trwalsza i wytrzymać zarówno ruch pasażerski, jak i wojskowy.

Na lotnisku w Rzeszowie trwa przebudowa 700 metrów pasa startowego.
Na lotnisku w Rzeszowie trwa przebudowa 700 metrów pasa startowego.Lotnisko Rzeszów-Jasionkamateriały prasowe

Przebudowa pasa startowego jest strategiczną inwestycją dla rzeszowskiego lotniska. Ma zapewnić większą trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym technologiom betonowania, nawierzchnia pasa będzie bardziej odporna na intensywne użytkowanie i zmienną pogodę.

Co to oznacza w praktyce? Odnowiona droga startowa umożliwi obsługę coraz większego ruchu lotniczego - zarówno pasażerskiego i cargo, jak i wojskowego (lotnisko w Rzeszowie jest ważnym hubem dla przerzutu sprzętu na Ukrainę).

Prace idą zgodnie z planem i, co najważniejsze, nie zakłócają bieżących operacji lotniczych.
podkreśla prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, Adam Hamryszczak.

Za wykonanie robót odpowiada firma Strabag. Choć betonowanie się zakończyło, prace wciąż trwają. Roboty są prowadzone tak, aby rzeszowskie lotnisko mogło działać bez przerwy. 

Teraz budowlańcy zajmują się m.in. odtworzeniem oświetlenia nawigacyjnego, malowaniem znaków na pasie startowym i pracami wykończeniowymi w jego pobliżu.

Jeszcze w tym roku droga startowa będzie gotowa do użytku na całej długości.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF), którego celem jest rozwój kluczowej infrastruktury transportowej w Europie.

Samolot pasażerski podchodzący do lądowania na nowo budowanej lub remontowanej drodze startowej, w pierwszym planie pracownicy budowlani oraz samochód serwisowy.
Budują nową drogę startową, a nad nimi latają samoloty. Luk.Ozogmateriały prasowe
Ciężki sprzęt budowlany, w tym koparka i dwa duże urządzenia do wyrównywania nawierzchni, pracują przy układaniu i wygładzaniu betonu na dużej powierzchni drogi, kilku pracowników w kamizelkach odblaskowych nadzoruje działania z różnych stron placu budowy
Betonowanie drogi startowej na lotnisku w Rzeszowie. Lotnisko Rzeszów-Jasionkamateriały prasowe
Budowa szerokiej drogi lub pasa startowego, wykorzystanie ciężkich maszyn budowlanych, kilku pracowników w pomarańczowych kamizelkach, samochody serwisowe, rozległy, otwarty teren z widocznym horyzontem.
Nowa droga startowa na rzeszowskim lotnisku w całości ma być otwarta jeszcze w tym roku.Lotnisko Rzeszów-Jasionkamateriały prasowe

