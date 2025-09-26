Beton zamiast asfaltu. Lotnisko w Rzeszowie z nowym pasem startowym
Ważna wiadomość z lotniska w Rzeszowie. Zakończono kluczowy etap przebudowy 700 metrów pasa startowego - właśnie skończyło się betonowanie. Nawierzchnia ma być trwalsza i wytrzymać zarówno ruch pasażerski, jak i wojskowy.
Przebudowa pasa startowego jest strategiczną inwestycją dla rzeszowskiego lotniska. Ma zapewnić większą trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym technologiom betonowania, nawierzchnia pasa będzie bardziej odporna na intensywne użytkowanie i zmienną pogodę.
Co to oznacza w praktyce? Odnowiona droga startowa umożliwi obsługę coraz większego ruchu lotniczego - zarówno pasażerskiego i cargo, jak i wojskowego (lotnisko w Rzeszowie jest ważnym hubem dla przerzutu sprzętu na Ukrainę).
Prace idą zgodnie z planem i, co najważniejsze, nie zakłócają bieżących operacji lotniczych.
Za wykonanie robót odpowiada firma Strabag. Choć betonowanie się zakończyło, prace wciąż trwają. Roboty są prowadzone tak, aby rzeszowskie lotnisko mogło działać bez przerwy.
Teraz budowlańcy zajmują się m.in. odtworzeniem oświetlenia nawigacyjnego, malowaniem znaków na pasie startowym i pracami wykończeniowymi w jego pobliżu.
Jeszcze w tym roku droga startowa będzie gotowa do użytku na całej długości.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF), którego celem jest rozwój kluczowej infrastruktury transportowej w Europie.