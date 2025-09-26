Przebudowa pasa startowego jest strategiczną inwestycją dla rzeszowskiego lotniska. Ma zapewnić większą trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym technologiom betonowania, nawierzchnia pasa będzie bardziej odporna na intensywne użytkowanie i zmienną pogodę.

Co to oznacza w praktyce? Odnowiona droga startowa umożliwi obsługę coraz większego ruchu lotniczego - zarówno pasażerskiego i cargo, jak i wojskowego (lotnisko w Rzeszowie jest ważnym hubem dla przerzutu sprzętu na Ukrainę).

Prace idą zgodnie z planem i, co najważniejsze, nie zakłócają bieżących operacji lotniczych.

Za wykonanie robót odpowiada firma Strabag. Choć betonowanie się zakończyło, prace wciąż trwają. Roboty są prowadzone tak, aby rzeszowskie lotnisko mogło działać bez przerwy.

Teraz budowlańcy zajmują się m.in. odtworzeniem oświetlenia nawigacyjnego, malowaniem znaków na pasie startowym i pracami wykończeniowymi w jego pobliżu.

Jeszcze w tym roku droga startowa będzie gotowa do użytku na całej długości.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF), którego celem jest rozwój kluczowej infrastruktury transportowej w Europie.

Budują nową drogę startową, a nad nimi latają samoloty. Luk.Ozog materiały prasowe

Betonowanie drogi startowej na lotnisku w Rzeszowie. Lotnisko Rzeszów-Jasionka materiały prasowe

Nowa droga startowa na rzeszowskim lotnisku w całości ma być otwarta jeszcze w tym roku. Lotnisko Rzeszów-Jasionka materiały prasowe

