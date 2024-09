Mieszkańcy odczują remont

O ile dla pasażerów remont nie wprowadzi dużych zmian, to ten odczuwalny będzie przez mieszkańców kilku warszawskich dzielnic. Przez okres 2 miesięcy samoloty będą startowały i podchodziły do lądowań od stron Ochoty, Bemowa i Włoch.

Władze lotniska przepraszają za niedogodności i informują, że prace remontowe są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i samolotom korzystającym ze stołecznego portu lotniczego.

Największe lotnisko w Polsce

Lotnisko im. Fryderyka Chopina to największy port lotniczy w Polsce. Jest hubem dla Polskich Linii Lotniczych LOT i obsługuje rocznie 18,5 miliona pasażerów (2023 rok). Co istotne, port jest już niemal na granicy przepustowości - ta wynosi około 20 milionów pasażerów rocznie, co już w tym roku może zostać osiągnięte.

W obliczu planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego mówiło się o stopniowym wygaszaniu Okęcia. Niedawno jednak zaprezentowano pomysł przebudowy lotniska, o czym powiedział premier Donald Tusk na konferencji w czerwcu.