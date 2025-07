Branża kosmiczna rozwija się w szybkim tempie i do wyścigu przystąpiło także Gilmour Space. Firma przeprowadziła start własnej rakiety o nazwie Eris i choć lot nie zakończył się pełnym sukcesem, było to przełomowe wydarzenie. To pierwsza tego typu próba, którą podjęto na australijskiej ziemi.

Rakieta Eris krótko po oderwaniu się z kosmodromu, zamiast wznosić się do góry, zaczęła lecieć w bok. Następnie zaczęła opadać i roztrzaskała się w pobliżu stanowiska startowego . Potem eksplodowała. Z informacji przekazanych przez Gilmour Space wynika, że konstrukcja spędziła w powietrzu 14 sekund , a jej silniki były uruchomione przez 23 sekundy. Firma i tak uważa to za ogromny sukces.

Gilmour Space to firma z siedzibą na australijskim Gold Coast, która planowała start już w marcu. Wtedy jednak z planów się wycofano, co było spowodowane huraganem. Potem termin zmieniono na 15 maja, ale tutaj również doszło do wstrzymania, co spowodowane było oderwaniem się osłony od rakiety na stanowisku startowym. Czerwcowa próba też zakończyła się fiaskiem z powodu silnych wiatrów.